«Момент истины» Азербайджана и Турции

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз сделал заявление о том, что столица Армении Ереван – «историческая земля» Азербайджана и он должен быть «возвращен». Со времен Страсбургской речи Уинстона Черчилля, положившей начало Совету Европы, ни один руководитель страны-члена так неприкрыто не выражал претензий на столицу другой страны-члена организации.

Причем, Алиев сказал это не где-то на улице или в каком-то интервью, или же в другой «спонтанной» атмосфере, а в заранее расписанной, программной речи на предвыборном съезде возглавляемой им же правящей партии Азербайджана.

Стало быть, «возвращение» Арцаха, «восстановление территориальной целостности» и другие разговоры подобного рода больше не актуальны, уже актуально «возвращение» Еревана.

Официальный Ереван расценил это как очередной «бред», с чем трудно не согласиться. Но это только бред, или еще что-то другое?

Эта угроза была озвучена, когда в регионе пребывали сопредседатели Минской Группы ОБСЕ, и именно на следующий день после того, когда несмотря на присутствие сопредседателей, на линии соприкосновения с Азербайджаном в Арцахе был убит армянский солдат.

В ответ на этот «бред» сопредседатели Минской Группы ОБСЕ распространили заявление, которым призвали стороны конфликта «воздержаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий». Из заявления не ясно, какое «подстрекательское заявление» сделала армянская сторона и в чем состояли ее «провокационные действия», однако, международная лента новостей очевидным образом выставляет напоказ, что и подстрекающей, и провоцирующей стороной является Азербайджан, что из этого «паритетного» заявления исходит так же не очевидно.

Конечно, этого всего бы не произошло, если бы эту «мазутную бочку» в первую очередь наши «вековые друзья»-русские не пичкали наступательным оружием и тем самым не оторвали бы ее от реальности, и с другой стороны, если бы международное сообщество не продолжало бы закрывать глаза на те контуры обыкновенного фашизма и нацизма, которыми стал обрастать превративший свою страну в тюрьму режим Алиева. Но случившееся случилось, и таковы реалии сегодняшнего дня.

Текущий переговорный процесс, в котором активно участвует армянская сторона, назвать предметными переговорами трудно, в лучшем случае – переговоры по удержанию конфликта в управляемом русле. Поскольку очевидно, и диктатор Азербайджана это озвучивает по заранее подготовленной бумажке: будущее Армении и армянской нации на Кавказе находится под экзистенциальной угрозой.

Это не утверждение алармистского характера, а просто прямой вывод из призыва Алиева, который он также назвал «стратегией всех азербайджанцев». Конечно, этого нужно не бояться, бояться нужно несерьезного отношения к этому. Да, к этому нужно относиться очень и очень серьезно! Они угрожают уничтожить нас и захватить, «вернуть» нашу столицу.

На фоне этой прямой угрозы примечательно заявление руководителя нашего другого «цивилизованного» соседа – Эрдогана, которое он озвучил на мероприятии, посвященном 100-летию со дня смерти фактически последнего султана Османской империи, палача христианских народов – армян, греков, болгар, сербов, македонцев, Абдула-Гамида Второго. Он сказал, что Турецкая республика – это продолжение Османской империи, и что турки «гордятся» своим этим «государством», основанном на тотальном насилии, с применением уродливой практики «девширме» — насильственной исламизации сыновей христиан и лишения народов их родины.

Это дополняет реалии, складывающиеся вокруг нас. Азербайджан стал пленником самого мракобесного, самого агрессивного и самого дикого родоплеменного мышления, где некоторые нацистские практики уже стали государственной политикой, арменофобия – государственной идеологией, а геноцид – вполне приемлемым способом реализации этой политики и идеологии. А Турция уже отставила в сторону все свои европейские устремления, и не только возвращается в свое варварское османское прошлое, но и официально «гордится» им так, как огромная масса российского общества – царизмом и ленинизм-сталинизмом.

Сегодня на Кавказе относительный мир, но сегодня уже истекает кровью и страдает многонациональный и многоконфессиональный народ Сирии, поскольку русские и турки по разным, но в сущности неоимперским мотивам там «самоутверждаются» за счет мирных жителей. Но не факт, что мир здесь вечен, и не факт, что наши соседи однажды не придут к мысли, что «пришло время» решить вопросы исторически очень привычным им путем.

Армения и армянская нация должны дать этому ответ. А ответ этому – свободные, демократические, развивающиеся высокими темпами республики Армения и Арцах, куда Диаспора возвращается, чтобы созидать, защищать и жить свободно, а в случае необходимости – похоронить подобные мечты наших «цивилизованных» соседей.

Преодоление этой чумы также вполне по плечу Армении и Арцаху, просто для этого нужно стать нормальным государством.

… Вспомнил одну историю из прессы.

В Израиле во время встречи со школьниками уже поседевшая бывшая узница нацистского концлагеря сказал следующее:

«Запомните навсегда, что если кто-нибудь где-нибудь обещает вас убить – поверьте им. Не рассуждайте, как мы тогда, перед Холокостом, что это у них политика такая, а сами они хорошие и милые люди, что они это просто так говорят. Когда они перейдут от слов к делу, станет поздно. Верьте тем, кто обещает вас убить. И, если у вас есть силы, берите в руки оружие и убейте их первыми, чтобы защитить себя и свои семьи».

… Это не призыв к войне, это не призыв к выходу из переговорного процесса. Это также не призыв к насилию. Это призыв собраться с головой, призыв к здравому смыслу, призыв к тому, чтобы руководствоваться государственным мышлением, а также призыв к тому, что для мира нужно созидать и бороться, он чрезвычайно дорог, и что если хочешь мира – будь готов к войне, и это удержит противника от разного рода соблазнов.

Рубен МЕГРАБЯН

Газета «АРАВОТ»

13.02.2018г