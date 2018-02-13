Турция предъявила США ультиматум в преддверии визита Тиллерсона в Анкару

Голос Америки. Анкара наращивает давление в преддверии визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Турцию. Министр иностранных дел страны призвал Вашингтон принять конкретные меры в связи с беспокойством Турции по поводу поддержки, которую Америка оказывает курдским формированиям в Сирии, пригрозив, что в противном случае отношения между странами будут разрушены.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предъявил США ультиматум, выступая в понедельник на полях конференции «Турция-Африка» в Стамбуле.

По его словам, отношения Турции и США находятся в критической точке, когда они могут либо наладиться, либо полностью прекратиться. Чавушоглу заявил, что Турции нужны не обещания, а конкретные шаги для восстановления взаимного доверия, в утрате которого он обвинил США.

Разлад в отношениях между двумя союзниками по НАТО связан с тем, что Вашингтон поддерживает курдские «Отряды народной самообороны» в борьбе с боевиками «Исламского государства» в Сирии. Анкара считает ОНС террористической группировкой, связанной с курдскими сепаратистами в Турции.

В прошлом месяце турецкие войска вошли на территорию контролируемого курдами сирийского региона Африн, несмотря на многочисленные призывы Вашингтона не вмешиваться в конфликт.

Турция пригрозила расширить проводимые ею операции и начать наступление на сирийский город Манбидж, где наряду с ОНС присутствуют и американские войска. Вашингтон подверг Анкару критике, заявив, что операция, проводимая турецкими войсками в Сирии, подрывает усилия по борьбе с «Исламским государством».

Одновременно Чавушоглу поставил под сомнение и приверженность Вашингтона борьбе с исламистами.

По его словам, США не атакуют боевиков ИГ в Сирии, чтобы иметь предлог для продолжения сотрудничества с ОНС.

Власти США пока не отреагировали на обвинения со стороны турецкого министра.

В воскресенье советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер встретился в Стамбуле с турецким советником по внешнеполитическим делам Ибрагимом Калином. После встречи было опубликовано заявление, в котором обе стороны выразили приверженность долгосрочным стратегическим отношениям.

Однако аналитики обращают внимание на тот факт, что в заявлении не упоминается урегулирование разногласий между двумя странами.

Как ожидается, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который прибудет в Турцию на этой неделе в рамках ближневосточного турне, представит своему турецкому коллеге список вопросов, которые вызывают беспокойство у США.

Фото — Голос Америки