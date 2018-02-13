Польские пограничнники подтвердили: Михаил Саакашвили прибыл в Польшу

Голос Америки. Польские пограничники подтвердили, что Михаил Саакашвили прибыл в Польшу. Сторонники политикa сообщили ранее, что он насильно депортирован из Украины.

Ранее 12 февраля Движение новых сил сообщило, что в столице Украины бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области задержали неизвестные.

«По нашей информации Михаила Саакашвили хотят вывезти из страны! Никаких законных оснований для депортации не существует! Это – похищение гражданина Украины бандитами с целью избавиться от политического оппонента! Саакашвили похитили неизвестные без опознавательных знаков и вывезли в неизвестном направлении!» – сообщило представительство партии Движения новых сил в Фейсбуке.

Представители политической силы, поддерживающей Саакашвили, вели онлайн- трансляцию в Фейсбуке.

Представители Движения новых сил народный депутат Юрий Деревянко, Давид Сакварелидзе, требовали встречи с руководителем пограничной службы в «Борисполе» и получить информацию о месте пребывания Саакашвили. К моменту трансляции в Интернете в 17:00 по местному времени, они не смогли этого сделать.

Как сообщает интернет-портал Корреспондент.net, цитируя слова президента Украины Петра Порошенко в интервью австрийскому изданию Profil, глава украинского государства Петр Порошенко считает, что лидер партии Движение новых сил Михаил Саакашвили не может заниматься политической деятельностью в Украине.

«По словам главы государства, заниматься политикой в Украине могут только украинцы, а бывший грузинский президент откровенно нарушает законы. Вместе с тем Порошенко отметил, что депортацией Саакашвили должны заниматься соответствующие органы, хотя лично он против депортации», – цитирует Корреспондент.net интервью Петра Порошенко австрийскому изданию Profil.

Источники ТСН.uа, сообщили, однако, что Саакашвили вылетел в Польшу 12 февраля около 16:00 чартерным рейсом по киевскому времени.

Около 15:00 по местному времени в Интернете появилось видео, на котором, как утверждается в прессе, неизвестные в масках задерживают в одном из ресторанов Киева бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

В18:00 по местному времени представитель партии Движение новых сил заявила сторонникам опального украинского политика в международном аэропорту Борисполь, что официального подтверждения прилета Михаила Саакашвили обычным авиарейсом в международном аэропорту Варшавы нет.

Украинская редакция Радио Свобода сообщила, что Саакашвили принят на территории Польши. Сообщила об этом и польская пограничная служба. Сторонники Саакашвили заявили о желании перенести свой протест из международного аэропорта Борисполь под стены администрации президента Петра Порошенко.

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