Кяманча Саят-Новы, рукописный песенник и письмо Туманяна с дарственной – на экспозиции в «Ташир стрит»: фоторяд

В торговом центре «Ташир-стрит» (Tashir Street Shopping Gallery) на северном проспекте Еревана состоялась презентация культурного и туристического центра «Ташир-стрит».

После подписания меморандума о сотрудничестве между Министерством культуры РА, мэрией Еревана, Государственным комитетом по туризму и «Ташир-стрит» состоялась церемония открытия первой выставки.

Посетители «Ташир-стрит» в течение месяца смогут восхищаться кяманчой Саят-Новы, рукописным песенником и письмом Туманяна о пожертвовании.

Постоянной «обителью» этих бесценных сокровищ является Литературно-художественный музей имени Егише Чаренца. По словам директора музея Каро Варданяна, рядом с кяманчой, приписываемой Саят-Нове, в постоянной экспозиции музея представлен единственный сохранившийся рукописный песенник, принадлежащий ашугу, или «давтар», как называл его он сам.

«Это для нас двойная реликвия. Помимо того, что песенник принадлежал Саят-Нове, ее подарил советскому правительству Армении Ованнес Туманян. Рядом с «давтаром» Саят-Новы в Литературно-художественном музее выставлено и письмо с дарственного Туманяна. До 1921 года рукопись находилась в доме Туманяна в Тбилиси. Мы крайне консервативны в демонстрации экспонатов вне музея, но этим шагом мы попытались изменить подход, чтобы сделать наши ценности более доступными для широкой публики», – сказал директор музея.

Заместитель министра культуры Арев Самуелян в своем выступлении отметила, что министерство постоянно ищет площадки для популяризации нашей национальной культуры, а вопрос обретения новой культурной аудитории крайне актуален. В этом смысле, по словам заместителя министра, новый формат сотрудничества с «Ташир-стрит» может стать хорошим примером сотрудничества между государством и частным сектором.

«Туристическую достопримечательность страны обеспечивает также и культурный компонент. И наши граждане, и туристы во время прогулок по таким местам и просто делая покупки, могут познакомиться с нашими культурными реликвиями, и почему нет, направить свои стопы в музеи, чтобы лучше узнать наше богатое культурное наследие, хранящееся в музеях», – сказала Арев Самуэлян.

Официальную часть мероприятия сменили национальные песни и танцы в интерактивной атмосфере национальной культуры.

Алиса ГЕВОРГЯН

Фото – Ваграма Мосиняна