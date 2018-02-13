«Мы не допустим посягательств на нас со стороны других государств»: посол Ирана в Армении — видео

«В каждой стране есть проблемы, особенно в Иране, который в течение сорока лет удостаивался несправедливого отношения со стороны США и его сторонников», – отметил вчера во время встречи со студентами ЕГУ посол Ирана в Армении Сейед Казем Саджади, комментируя недавние протесты в Иране.

Он заметил, что отношение Соединенных Штатов к Ирану привело к тому, что Иран стал самодостаточным во всех сферах. «Страны, которые хотят установить отношения с позиций сверхдержавы, не смогут добиться успеха. Сорок лет назад, до Исламской революции, США присутствовали в Иране, но мы не видели конструктивных шагов с их стороны. Его единственная цель заключалась в том, чтобы вытеснить потенциал Ирана».

Затем посол заверил: «Мы всегда были и будем сторонниками мира, мы высоко ценим наши отношения со всеми соседними странами. Мы не позволим другим государствам посягать на нас и подрывать эти отношения».