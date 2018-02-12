Совместная пресс-конференция Сержа Саргсяна и Румена Радева в Ереване: заявления

Заявление Президента Сержа Саргсяна для СМИ после встречи с Президентом Республики Болгария Руменом Радевым

Дамы и господа,

Ещё раз приветствую Президента Болгарии Румена Радева и членов сопровождающей его делегации в Ереване. Это Ваш первый визит в Республику Армения, и он, несомненно, будет иметь ключевое значение в двусторонних межгосударственных отношениях, придавая новую энергию нашему сотрудничеству, которое базируется на прочных культурно-исторических связях.

Хочу с удовлетворением констатировать, что наша беседа с Президентом Радевым прошла в тёплой атмосфере. Мы провели содержательное обсуждение повестки двустороннего сотрудничества, коснулись ряда международных вопросов, представляющих взаимный интерес. Мы подтвердили обоюдную приверженность укреплению отношений и договорились приложить дополнительные усилия, чтобы придать новую динамику двусторонним армяно-болгарским и многосторонним отношениям.

Свидетельством этой приверженности являются только что подписанные между Республикой Армения и Республикой Болгария документы, которые дополнят богатое договорно-правовое поле между нашими странами, включающее более 50 соглашений.

Несомненно, я поздравил своего уважаемого коллегу с принятием Болгарией предательства в Совете Европейского союза, пожелав плодотворной работы. Европейский союз — один из важнейших партнёров Армении, следовательно, это ещё одно направление, в котором есть большие перспективы углубления армяно-болгарское взаимодействия. Я выразил надежду, что председательство Болгарии в Совете ЕС, наряду с другими вопросами, зафиксирует прогресс также в вопросе начала диалога о либерализации визового режима с Арменией.

Мы высоко оценили тесное сотрудничество, сформированное между нашими странами на международных площадках, что заметно проявляется, в частности, во взаимной поддержке в структурах ООН. Мы заинтересованы продолжать в том же духе наше многостороннее сотрудничество.

Конечно, мы обсудили вопросы экономической сферы: с удовлетворением констатировали, что в последние годы показатели двустороннего товарооборота зафиксировали ощутимый рост. Одновременно, потенциал намного больше, и мы должны работать в разных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, туризме, в очень разных сферах и, конечно, в сфере коммуникаций, в направлении реализации новых инициатив. С удовлетворением констатировали также рост интереса болгарских предпринимателей к расширению экономических возможностей в Армении. Речь и о членстве Армении в ЕАЭС, о новой площадке сотрудничества Армения-ЕС, и о возможностях, которые предоставляют создающиеся в стране свободные экономические зоны.

Мы обоюдно отметили важность расширения культурных связей и поощрения культурных контактов. Считаю нашим нравственным долгом питать и укреплять идущую из глубины веков дружбу армянского и болгарского народов. Кстати, господин Радев, я очень рад, что Вы выразили желание посетить Центр креативных технологий «Тумо». Я преисполнен надежды, что визит пройдёт впечатляюще, порождая новые идеи сотрудничества.

Мы несомненно, затронули также проблему Нагорного Карабаха. В этой связи я отметил, что для нас чрезвычайно важна поддержка нашими партнёрами процесса, который протекает в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, что созвучно также с общеё позицией ЕС. Мы считаем важным, что рамочное соглашение РА-ЕС закрепляет полноценную поддержку ЕС деятельности сопредседателей Минской группы и предлагаемых ими принципов урегулирования.

Господин Президент, нашу встреча, конечно, также оцениваю как плодотворную. Мы будем иметь возможность в течение дня, а также завтра вновь поговорить о развитии наших отношений и, конечно, выражаю надежду, что армяно-болгарский политический диалог и многоотраслевое сотрудничество, благодаря уже созданным предпосылкам, ещё больше расширятся и разовьются. Я также подтвердил своё приглашение господину Президенту осенью принять участие в предстоящем в Республике Армения саммите Франкофонии, и, конечно, с большой радостью принял приглашение господина Президента посетить дружественную Болгарию.

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Заявление Президента Республики Болгария Румена Радева перед СМИ после встречи с Президентом Сержем Саргсяном

Уважаемый господин Президент,

Дамы и господа,

Прежде всего, хочу от имени нашей делегации выразить благодарность за приглашение посетить вашу чудесную страну, а также за тёплый приём. Хочу подчеркнуть, что взаимоотношения между двумя нашими странами не просто традиционно хорошие, но прежде всего дружеские, потому что между двумя нашими народами есть глубокие исторические и культурные связи, симпатия и взаимное уважение, также как общность судьбы.

Цель моего визита не только в том, чтобы активизировать находящиеся на высоком уровне политические контакты, но также для обсуждения развития сотрудничества во всех сферах, представляющих интерес. Нам важно, чтобы в ряде направлений мы имели определённый прогресс. Для этого в составе нашей делегации есть много представителей как из делового сообщества, так и из парламента.

Наши народы ожидают от нас более тесного и плодотворного сотрудничества. Мы обязаны им этим и поэтому сегодня мы здесь, чтобы развивать взаимодействие.

Мы с Президентом Саргсяном обсудили двусторонние отношения, выразили удовлетворение по поводу устойчивости наших экономических отношений в течение последних десяти лет, но в то же время мы считаем, что товарооборот неудовлетворителен. Мы можем довести его до более высокого уровня и ещё больше расширить сферы. Хочу с удовлетворением сказать, что мы сегодня с утра начали работать: представители малых и средних предприятий и работодатели уже работают друг с другом, и насколько мне известно, достигли договорённости в июне провести в городе Бургас большой бизнес форум, на котором будут присутствовать предприниматели наших двух стран. Во время этого визита будет подписан меморандум между организациями работодателей двух стран, что является большим прогрессом.

Мы с Президентом Республики разделяем общую позицию, что наши страны имеют стратегическое значение, следовательно, мы должны эффективно использовать это наше значение, использовать наличие многомодельного коридора по направлению Персидский залив — Чёрное Море в деле развития наших взаимоотношений. В этой связи приветствую идею господина Саргсяна организовать встречу министров транспорта всех заинтересованных в этом вопросе стран. То есть, нужно использовать все имеющиеся транспортной и других сферах возможности коммуникации, чтобы развивать наши экономические взаимоотношения. Очень важным считаю подписание соглашений, особенно, подписанное со стороны министра труда и социальных вопросов соглашение о трудовой миграции. Остальные соглашения также очень важны, что означает новый уровень наших взаимоотношений, модернизацию. Также очень важны документы, подписанные в сфере культуры и также в вопросе секретной информации.

Мы приветствуем подписанное Арменией с ЕС Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве, потому что это даёт большую возможность, чтобы между экономиками наших двух государств ещё больше развивались экономические отношения и взаимовыгодное взаимодействие.

Мы поговорили также о проблеме Нагорного Карабаха, которая важна не только для Армении, но и для всего региона. Я хочу подчеркнуть, что Болгария объявила одним из самых важных своих приоритетов в ходе председательства вопрос Восточных Балкан. Но Болгария привержена выполнению программы Восточного партнёрства, в деле развития Черноморского региона и развития Кавказа.

Хочу отметить, что у нас очень хорошие взаимоотношения также в сфере образования и культуры. То, что мы сегодня с Вами обсудили, господин Президент, придаст новую энергию этим отношениям.

И в конце хочу напомнить, что армянская община в Болгарии не только сохранила свою национальную самобытность, но также довольно хорошо и эффективно интегрирована в общество Болгарии, представлена в культурной и научной жизни. Это живой мост между двумя нашими государствами, который мы должны укреплять. Вновь выражают благодарность Вам за тёплый приём, и глубоко верю, что этот визит явится новым импульсом для наших двусторонних отношений и будет взаимовыгодным.

Спасибо.