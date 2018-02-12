В резиденции Президента Армении состоялась официальная церемония встречи Президента Болгарии Румена Радева

По приглашению Сержа Саргсяна с государственным визитом в Республику Армения прибыли Президент Республики Болгария Румен Радев с супругой.

В резиденции Президента Республики Румена Радева и госпожу Десиславу Радеву встречали Президент Серж Саргсян и госпожа Рита Саргсян. После официальной церемонии встречи состоялась отдельная беседа Сержа Саргсяна и Румена Радева.

Приветствуя Президента Радева в Армении, Президент Саргсян выразил надежду, что визит Президента Болгарии в Армению пройдёт успешно и Президент Радев вернётся в дружественную Болгарию с тёплыми впечатлениями и достигнутыми договорённостями.

«Хотя прошло почти десять лет после моего официального визита в Болгарию, я вспоминаю тот визит с удовольствием, потому что он был полон теплоты, полон многочисленных дружественных проявлений. Хочу с удовлетворением констатировать, господин Президент, что за эти 25 лет у нас есть серьёзные достижения. И хотя мы не полностью использовали существующий между нашими двумя странами потенциал, но эти достижения закономерны. Закономерны, потому что наши отношения базируются на хорошей исторической дружбе.

Господин Президент, пользуясь этим хорошим поводом, хочу поздравить Болгарию с председательством в Совете Европейского союза и пожелать вам успехов в деле реализации приоритетов вашего председательства. Это также важно для нас, потому что мы тоже стремимся к сближению с Европейским союзом. Ещё раз, добро пожаловать в Армению», — сказал Президент Саргсян.

Президент Болгарии выразил благодарность Президенту Сержу Саргсяну за приглашение посетить Армению, подчеркнув, что принял это приглашение с большой радостью.

«Взаимоотношения между нашими двумя странами не просто дружественные. Они, действительно дружеские в историческом плане. Как Вы сказали, у наших двух народов есть много общего в вопросе их исторической судьбы, и они испытывают друг к другу уважение и любовь Мы даже обязаны нашим народам, потому что они ожидают от нас более динамичных взаимоотношений. Вашим приглашением и этим визитом мы в действительности заполняем упущение, учитывая, что десять лет не было такого визита. А это наилучшая предпосылка, чтобы развивались наши взаимоотношения во всех сферах. Я очень рад, что этот визит будет иметь конкретное измерение. Я ожидаю, что сегодня мы подпишем четыре очень важные документа сотрудничества. В составе моей делегации также четверо человек, которые являются председателями наших самых важных компаний, и в этом плане у меня есть ожидания, что действительно активизируются наших взаимоотношения в торгово-экономической сфере», — сказал Президент Болгарии Румен Радев во время отдельной беседы с Президентом Сержем Саргсяном.

Пресс-служба Президента Армении