«Такое желание на самом деле имеется»: Ваграм Багдасарян — о премьерстве Сержа Саргсяна

На сегодняшнем брифинге в парламенте журналисты попросили главу фракции РПА Ваграма Багдасаряна прокомментировать высказанную недавно позицию АРФД по рейтинговой избирательной системе и их желание изъять ее из Избирательного кодекса, Он ответил, что этот вопрос с АРФД обсуждался неоднократно. «Этот вопрос поднимался ими до выборов 2017 года, АРФД настаивал на своем варианте, но в результате переговоров мы пришли к выводу, что сегодняшняя рейтинговая система оправдана, и мы пришли к общему знаменателю. Что касается повторного возвращения к этому вопросу, то мы еще не проводили таких обсуждений».

Далее журналисты, сославшись на недавнее интервью Армена Ашотяна Радио «Свободе», в котором тот заявил, что видит Сержа Саргсяна в качестве премьер-министра и готов предложить его на этот пост, поинтересовались у Ваграма Багдасаряна, не противоречит ли это заявлениям Сержа Саргсяна о том, что он не стремится занять какой-либо пост. Глава фракции РПА ответил: «Такие настроения, конечно, есть, в плане кандидатуры. И, конечно, мы еще не обсуждали этот вопрос, а после обсуждения каждый член РПА, а тем более членом Совета партии, обязан будет подчиниться решению политической силы… А пока это всего лишь пожелания, и такое желание имеется на самом деле. Этот вопрос становится все более серьезным, поскольку приближается срок… но не торопитесь. Мы готовимся к выборам президента».

На вопрос, есть ли другой человек помимо Сержа Саргсяна, в связи с кем также имеются подобные пожелания, Ваграм Багдасарян ответил: «На данный момент каких-либо обсуждений вокруг личностей не проводилось».