АНК: к сожалению, взгляды Армена Саргсяна по сверхнасущным вопросам нашему обществу неизвестны

12 февраля представители Армянского национального конгресса Левон Зурабян, Арам Манукян и Самвел Абраамян встретились с Армен Саргсяном в офисе партии по его просьбе. Отметив, что он проводит политические консультации с политическими силами Армении в связи с предложением баллотироваться на пост президента, Армен Саргсян попросил представителей Конгресса представить позицию партии.

Представители конгресса отметили:

1.Армения стоит перед рядом серьезнейших проблем и вызовов, преодоление которых имеет жизненно важное значение для выживания и развития Армении. Это неурегулированный карабахский конфликт, угрожающий безопасности Армении и Нагорного Карабаха, катастрофическая эмиграция, широко распространенная повсеместно коррупция и монополизация экономики, подрывающая основы государственности, ликвидация демократических механизмов, в частности проведение свободных и справедливых выборов. К сожалению, взгляды Армена Саргсяна по этим сверхнасущным вопросам нашему обществу неизвестны.

2.С фальсификацией ряда общенациональных выборов и конституционного референдума 2015 года в Армении была создана порочная авторитарная политическая система, которая не может считаться легитимной, отчуждена от народа, неподотчетна перед ним и не может эффективно управлять страной. В частности, не является легитимным также и Национальное Собрание, избранное в 2017 году с помощью массовых фальсификаций. Избранный им президент, независимо от личности, не может считаться легитимным. Следовательно, участие в выборах президента, и в качестве выдвигаемого кандидата, и через выдвижение кандидатом какой-либо политической силой приравнивается к не приносящей чести работе по содействию правящему режиму в легитимизации незаконной системы.

Армянский национальный конгресс уверен, что наступит день, когда будет урегулирован карабахский конфликт, и в Армении посредством свободных и справедливых выборов установится демократия, которые откроют двери для безопасности и устойчивого развития Армении и Нагорного Карабаха. Реализация этих целей остается основной программой Армянского национального конгресса, и партия не будет жалеть усилий для их претворения.

Армянский национальный конгресс