«Я готов выдвинуть кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра»: Армен Ашотян

В то же время Ашотян заявил, что готов выдвинуть кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении.

«И не только я, многие готовы выдвинуть кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Но еще раз повторю, что этот вопрос в партии, которая уполномочена по Конституции выдвигать кандидатуру премьер-министра, пока не обсуждался. Следовательно, я выражаю исключительно свои личные взгляды», — подчеркнул Армен Ашотян.

«Когда я слышу от наших СМИ этот вопрос, мне на ум приходит следующее: думаю, вы согласитесь со мной, что есть много классических произведений, книг, по которым впоследствии ставят спектакли или снимают фильмы, все мы знаем, чем закончиться классическое произведение, но все смотрим эти фильмы до конца. Думаю, что это тот случай», — добавил представитель РПА.

На замечание о том, что это довольно прозрачный намек на то, что РПА выдвинет кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, Ашотян ответил так: «Это был не намек, а параллель. Я этого не говорил, но вы в своих выводах свободны, господин Тамразян».

Отметим, что президентские полномочия Сержа Саргсяна заканчиваются 9 апреля. До этого, в марте, Национальное собрание изберет четвертого президента Армении.

Несмотря на то, что по новой Конституции президент республики является главой государства, он наделен ограниченными полномочиями, а первым лицом государства, фактически, является премьер-министр.

После 9 апреля Национальное собрание также изберет премьер-министра Республики Армения.

Фото — Радио Азатутюн