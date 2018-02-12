Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают: воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий

Новости-Армения. Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают стороны карабахского конфликта воздерживаться от подстрекательских заявлений и провокационных действий. Об этом сообщается в совместном заявлении сопредседателей, размещенном на сайте организации.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку 7-го февраля и президентом Армении Сержем Саргсяном в Ереване 9-го февраля. В обеих столицах они также провели консультации с министрами иностранных дел. 9-11-го февраля сопредседатели посетили Нагорный Карабах и встретились с властями страны, а также посетили районы Зангелан, Кубатлу, Агдам, Лачин и Келбаджар.

Сопредседатели подчеркнули важность выполнения всех обязательств, взятых на саммите в октябре 2017 года в Женеве и на предыдущих саммитах, в частности, в Вене и Санкт-Петербурге. Они выразили глубокую озабоченность по поводу последней жертвы на линии соприкосновения.

Сопредседатели призывают стороны предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности, как это было согласовано в Женеве, и соблюдать режим прекращения огня. Они вновь заявляют о своей решимости помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе основных принципов Хельсинкского акта, включая неприменение силы, территориальную целостность и право народов на самоопределение.

Сопредседатели приветствовали намерение сторон продолжить интенсивные переговоры в свете проведения выборов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на 11-е апреля 2018 года внеочередные президентские выборы в стране. Президентские выборы в Армении состоятся 17-го апреля.