Конференция глав областных армянских молодёжных организаций Украины прошла в Закарпатской области

В Ждениево Закарпатской области Украины 10 февраля в рамках Зимнего лагеря Союза армянской молодёжи Украины была проведена плановая конференция председателей областных молодежных организаций.

Как сообщили AnalitikaUA.net, в пресс-службе Союза армян Украины, в ходе конференции были председателями зачитаны отчёты про деятельность на протяжении года от каждой из организаций, обсуждены инициативы по работе с социальными сетями, такими как Facebook и Instagram, выдвинуты идеи взаимодействия с городскими властями, проанализирована и подытожена деятельность проекта «Стипендиальная программа», озвучены даты утверждения заявок участников проекта.

В заключении конференции было обсуждено и принято план масштабных мероприятий на 2018 год.

Напомним, Третий зимний лагерь Союза армянской молодежи Украины, был насыщен мероприятиями, ряд лекций, скайп-конференци с председателем Государственного комитета по туризму Зармине Зейтунцян и директором школы «Айб» Арамом Пахчиняном.

Молодежный проект Союза армян Украины вышел на международный уровень, так как к 60-ти участникам лагеря из большинства регионов Украины, присоединились также ребята из Грузии, Болгарии и Казахстана.

Ранее Председатель Союза армянской молодежи Украины Оваким Арутюнян отметил, что Зимний лагерь предоставит возможность не только повысить уровень знаний в различных сферах деятельности, но и обрести знакомства среди новых участников, а также создаст основу для изучения навыков нетворкинга и командообразования, углубит познания в традициях, культуре и истории армянского народа.

Как известно, Союз армян Украины регулярно организовывает отдых для молодежи и детей. Летние и зимние лагеря проходят в живописных курортах страны. Председатель Союза армян Украины, Вилен Шатворян уделяет особое внимание детским и молодежным программам.