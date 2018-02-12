«Общение с Пендерецким – большая энергия»

Сергей Смбатян – о новом фестивале и новом названии оркестра

13-17 февраля в Ереване состоится фестиваль, посвященный одному из величайших музыкантов наших дней – Кшиштофу Пендерецкому. Фестиваль объединит лучшие музыкальные силы Армении – Национальный филармонический оркестр Армении, Государственный симфонический оркестр Армении, хор «Овер». Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении, один из руководителей фестиваля Сергей Смбатян в беседе с «Аравот» отметил, что для них большая честь организовать подобный фестиваль. Добавил, что между руководимым им оркестром и известным польским композитором возникла уникальная эмоциональная связь. Сергей Смбатян вспомнил также, что в 2016 году по случаю 10-летия их оркестра музыкант приехал в Армению и в качестве дирижера выступил с Молодежным оркестром, который сейчас переименован в Государственный симфонический оркестр Армении.

«85-летие Кшиштофа Пендерецкого будет отмечать весь мир, и для нас является большим достижением то, что юбилейным мероприятия стартуют с Армении»,- отметил наш собеседник. По его словам, присутствие знаменитых музыкантов на этом фестивале свидетельствует о том, что в Армении с точки зрения классической музыки планка довольно высокая.

«В рамках фестиваля прозвучат хоровые произведения, которые ранее никогда в Армении не звучали, в том числе и симфонии. Программа сложная, но я уверен, что все получится, и маэстро понравится наша задумка. Фестиваль продлится четыре дня, четыре концертa, это большое событие. Надеюсь, что армянский зритель поймет эту сложную музыку. И, несмотря на то, что у нас есть задача – сделать доступной классическую музыку, мне бы хотелось, чтобы группа людей, которые понимают классическую музыку, понимали, что не обязательно представлять лишь легко музыку, которую легко понять», — отметил Сергей Смбатян.

На наш вопрос, как Пендерецкий отреагировал на предложение провести в Армении подобный фестиваль, дирижер ответил: «Очень положительно. Маэстро является членом совета попечителей конкурса «Арам Хачатрян», постоянно посещает Армению. Скажу больше – он воспринимается в нашей стране как национальный герой. Мы нашли эмоциональную нить – его армянские корни, это нам помогает… Пендерецкому и музыкантам его уровня трудно что-либо предложить, особенно то, что изменит эмоциональный фон общения, но поскольку Пендерецкий заинтересован Арменией, традициями и тем, что она предлагает миру, то все это воспринимает очень романтично. И его согласие для нас большая честь. Кстати, передовые мировые медиакомпании – Меццо, канал Медичи, BBC-мюзик готовы приехать в Армению для освещения фестиваля».

По словам Сергея Смбатяна, фестиваль Пендерецкого, прошлогоднее открытие фестиваля «Арам Хачатрян» вместе с Джоном Малковичем и подобные этому проекты дают право говорить о том, что Армения богата своим интеллектуальным потенциалом, имеет обоснованные ожидания, ей есть, что сказать миру в сфере классической музыки. «Фестиваль Пендерецкого обеспечит в профессиональной сфере большой резонанс, докажет что Армения может организовывать подобные фестивали классической музыки, а значит, мы, как интеллектуальная страна занимаем довольно серьезные позиции», — уверен Смбатян. Он напомнил также о МИДЕМ — международном фестивале в музыкальной индустрии, который прошел в Каннах в 2015 году, на нем присутствовал и известный польский композитор Кшиштоф Пендерецкий, при этом, было исполнено его произведение «Псалом III», посвященное 100-летию Геноцида армян в исполнении хора «Овер». «Удивительно, что все его восприняли как армянского композитора», — отметил Смбатян. По его словам, оркестру, которым он руководит, дает большую энергию общение с таким человеком и в то же время — это большая ответственность, мотивация для того, чтобы двигаться вперед. «10 лет назад, когда был основан Молодежный оркестр, у нас было желание показать, что в Армении есть молодежная сила такого качества. В мире нет ни одного молодежного оркестра, у которого был бы профессиональный концертный сезон, формат молодежных оркестров подразумевает выступления зимой и летом, это часть образовательного процесса. Но мы своей работой доказали, что молодежный оркестр – это формат, образ жизни, бесконечная работа, направленная на повышение качества».

Смбатян отметил, что формат молодежного оркестра, несмотря на профессионализм, вызывал проблемы в связи с участием в фестивалях, поэтому они и пошли на изменение названия. «Мир воспринимает молодежный оркестр как часть студенческого образовательно процесса, а это на профессиональном поприще считается вторым планом. И это заставило нас пойти на изменение названия. Сейчас уже мы думаем о том, как отказаться от предложений лучших концертных залов, но сохранить с ними связь», — добавил он. По словам Сергея Смбатяна, они продолжают свою высокопрофессиональную деятельность как Государственный симфонический оркестр Армении, и их оркестр приглашен в столицу Мальты для участия в фестивале, а 28 марта состоится их выступление в Гамбурге и все билеты уже распроданы. «Миру нужен новый оркестр, новое звучание. И наши победы за рубежом дают нам возможность верить в наше дело», — говорит он

Гоар АКОБЯН

Фото – автора

Газета «Аравот»

30.01.2018г