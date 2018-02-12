Для шести армян в индийском мегаполисе звучат церковные колокола: фото

Индийское издание TheNewsMinute рассказло о расположенном на юге страны городе Ченнаи, где проживают всего шесть армян, четверо из которых – со своими семьями. Согласно информации на сайте, местные армяне хотят возродить общину, объединившись вокруг армянской церкви, колокола которой вновь стали звонить.

TheNewsMinute пишет, что армяне традиционно были богатыми торговцами и имели в Индии привилегии, и следы всего этого до сих пор сохранились в Мадрасе, Калькутте и Бомбее, кроме того, о славном прошлом армян рассказывают также армянская церковь и армянская улица в Ченнаи.

Последний армянин Ченнаи, Майкл Стефан, в 2004 году переехал в Бангалор, где работает старшим менеджером по управлению объектами. Он говорит, что в отличие от Калькутты, в Бангалоре не было армянской церкви, поэтому они были вынуждены посещать католические церкви. Шестеро армян из Ченнаи хотят возродить общину. Находящаяся здесь Церковь Сурб Мариам Аствацацин была построена в 1712 году, затем разрушилась и была восстановлена ​​в 1772 году. Сейчас церковь снова обзавелась колоколами, которые были изготовлены в Лондоне, и они звонят каждое воскресенье в 9:30 утра.

В статье также упоминается армянский общественный деятель, издатель, основатель первого армянского журнала «Аздарар» Арутюн Шмавонян и книга «Западни честолюбия», считающаяся сборником законов для управления армянским государством, изданная в 1773 году й Шахамиром Шахамиряном. Оба важных события связаны с Мадрасом. Об этом рассказывает Майкл Стефан.

Среди шести армян и переехавшая в Ченнаи Ашхен, которая преподает русский язык, а армянскую церковь в Мадрасе считает маленькой Арменией. В Индию Ашхен привела любовь.

Подготовила Гоар АКОБЯН

Фото — TheNewsMinutе

На главном фото: Ашхен со своим супругом