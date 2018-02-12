Верджихан Зифлиоглу бьет тревогу

Почему молодые девушки выходят замуж за мужчин, которым за 60?

Стамбульская журналистка и писательница Верджихан Зифлиоглу озабочена тем фактом, что проживающие в Армении молодые девушки выходят замуж за живущих за пределами их родины богатых мужчин, которые им в отцы годятся. В беседе с «Аравот» Верджихан говорит, что это явление весьма распространено не только в Диаспоре, но и в армянской общине Стамбула. Она рассказывает, что очень часто разведенные мужчины, которым за 60 берут в жены 20-25-летних девушек из Армении. «Все те, кто не ладят с женами, говорят – привезем девушку из Армении», — отмечает Верджихан. По ее словам, это девушки в основном из необеспеченных семей, по всей видимости, в этих семьях думают, что главное, выдают за армянина, хоть и в преклонном возрасте: скоро умрет, а состояние им достанется.

По словам Верджихан Зифлиоглу, особенно весной и летом очень многие из живущих за границей армян, в том числе и стамбульских, приезжают в Армению за невестами для своих разведенных сыновей. «Вопрос в том, что это оскорбительное отношение к живущим в Армении девушкам».

Журналист уверена, что эти женщины несчастны в браке, но думают, что если материально обеспечены, то хотя бы смогут помочь оставшимся в Армении своим семьям.

«Когда я была в Армении, я проинформировала об этой проблеме организации, занимающиеся защитой прав женщин, однако ни одна из них не захотела заняться этом вопросом. Я напомнила события 1915 года, когда спасенные девушки из Восточных провинций удостоились той же участи, но ведь сейчас не 1915 год, и армянские женщины опять сталкиваются с подобными социальными проблемами», — говорит она.

Об этой проблеме Верджихан написала в своей книге «История армян из каравана», вышедшей в свет на турецком языке. «Я очень болезненно воспринимаю это явление, к сожалению, в период геноцида тоже такое было, женщины из восточных районов приходили в качестве прислуги, а потом становились вторыми женами богатых людей».

Гоар АКОБЯН

Фото – со страницы Верджихан в Фейсбуке

Газета «Аравот»

31.01.2018г