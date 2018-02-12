«Турецкая республика — продолжение Османской империи»: Эрдоган «гордится» султаном Абдул-Гамидом Кровавым

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал соотечественников не забывать об истоках государственности, в том числе, о периоде Османского правления, продолжавшемся более 600 лет. Об этом передает агентство Anadolu.

В комментариях, сделанных во время торжественной церемонии, посвященной 100-летию со дня смерти османского султана Абдул-Гамида II (Кровавого) в Дворце Йылдыз в Стамбуле, Эрдоган сказал: «Турецкая Республика, как и наши предыдущие государства, которые являются продолжением друг друга, также продолжение Османской империи».

«Конечно, границы изменились. Формы правления изменились … Но суть одна и та же, душа та же самая, даже многие учреждения одинаковы».

Эрдоган добавил, что «именно поэтому Султан Абдул-Гамид является одним из «наиболее важных, самых прозорливых и наиболее стратегически мыслящих» людей, которые сделали свой след в последние 150 лет.

«Определенные силы долгий период делали все возможное, чтобы целые поколения жителей Турции забыли о периоде османского правления. Граждан пытались уверить в том, что история Турции начинается с 1923 года, когда была объявлена Республика», — сказал Эрдоган, заметив, что на это делалась ставка и при подготовке учебных пособий по истории.

По словам турецкого лидера, игнорировать славную историю Османского государства, чья территория простиралась сразу на трех континентах, недопустимо. «Османское государство сыграло важную роль в истории всего человечества и об этом должны помнить и гордится мы – потомки этой могущественной страны», — добавил президент Турции.

Остается неизвестным, на чем может основываться «гордость» за деяния правителя, в период правления которого Османская империя была прозвана «больным человеком Европы», а организованные массовые погромы армян, греков и балканских народов стали его почерком.

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