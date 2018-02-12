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09:17 | Февраль 12 2018

Новые подробности: среди погибших в крушении Ан-148 в Подмосковье двое армян — второй и пилот и пассажирка

Новые подробности: среди погибших в крушении Ан-148 в Подмосковье двое армян — второй и пилот и пассажирка

Российские СМИ, ссылаясь на МЧС РФ, передали, что направлявшийся в Орск самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение в Подмосковье. В самолете находился 71 человек, из которых 65 — пассажиры, 6 — члены экипажа.

Национальный центр кризисного управления МЧС Армении установил связь с аналогичной структурой МЧС РФ и выяснилось, что второй пилот самолета — армянин.

Позже стало известно имя летчика — Сергей Гамбарян. Известно также, что среди погибших пассажиров также есть армянка — Варсик Севоян.

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Рубрики: Происшествия

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