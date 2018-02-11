Конец симбиоза: Виталий Портников – об упомянутых в «кремлевском докладе»

Радио Свобода. Встреча Владимира Путина с российскими предпринимателями, многие из которых оказались упомянуты в нашумевшем «кремлевском докладе«, – еще одно свидетельство того, что кажущийся простым перечислением фамилий из телефонных справочников и рейтингов «Форбса» список оказался куда более серьезной угрозой. И, кстати, упомянутые в «кремлевском докладе» лица понимают это куда лучше экспертов, говоривших о подмене списка и его искусственном расширении. Достаточно послушать их интервью, чтобы в этом убедиться.

Эксперты, работавшие над первоначальным списком, могли добросовестно отбирать в него людей, действительно близких к президенту Владимиру Путину и обязанных ему должностями и состоянием. Они могли быть искренне огорчены, когда увидели список людей, многие из которых сделали карьеры еще до появления Владимира Путина на политической сцене современной России. И тем не менее, ошиблись именно добросовестные, но недалекие эксперты, а не составители доклада.

Потому что смысл «кремлевского доклада» – в разрыве с системой российского коррупционно-олигархического капитализма, которая начала строиться не при Путине, а при Борисе Ельцине. Путин – об этом многие уже забыли – был не создателем, а продолжателем. Защитником интересов тех, кто эту систему строил и сделал его президентом. И нужно признать, что со своими функциями защитника он до последнего времени весьма эффективно справлялся. Даже когда начали составляться санкционные списки, архитекторы системы оказались в стороне и продолжали спокойно жить на Западе, занимаясь своим бизнесом. Но даже сейчас, когда в «кремлевском докладе» оказались имена людей, считающих себя респектабельными бизнесменами, а Россию – территорией грабежа, им не стоит обижаться на Владимира Путина. Потому что уже ясно, что без России с ее государственным аппаратом, сотрудничеством и даже враждой с Западом и возможностью защитить каждого в случае непредвиденных обстоятельств они – никто. Никакой бизнес на Западе, никакие лондонские виллы, никакие паспорта, никакое членство в престижных клубах не помогут. Не будет этого режима – их просто всех пересажают.

Они все эту систему строили. И те, кого по разным причинам в этом списке нет – Путин, Чубайс, Юмашев, Волошин, Кудрин. И те, кто в этом списке есть – Медведев, Шойгу, Евтушенков, Фридман, Авен и прочие. Подмена оказавшегося банкротом коммунистического режима коррупционно-олигархическим капитализмом на самом деле – тяжкое политическое преступление. Потому что и тот, и другой уклады совершенно бесперспективны. Потому что и тот, и другой уклады не высвобождают личностную энергию, не гарантируют свободу инициативы и мнений, блокируют социальные лифты, сосредотачивают власть и собственность в руках узкой группы проходимцев.

Удел такого режима – деградация. Вспомним, какими яркими личностями, пусть с криминальными наклонностями, были первые большевистские вожди, от Ленина с Троцким до Бухарина с Радеком. И какими ничтожествами было переполнено советское руководство спустя какие-то 20 лет после Октябрьского переворота. С коррупционно-олигархическим капитализмом – та же история. Можно по-разному относиться к Ельцину, Гайдару, Чубайсу, Березовскому и другим основателям этого уклада, но каждый из них был личностью. Спустя два десятилетия Россией правят разнообразные поручики Киже, даже внешность Путина можно было бы забыть через десять минут после знакомства, если бы он не появлялся 18 лет кряду на всех экранах и компьютерах мира. Деградация может быть долгой, как была долгой и тоскливой советская деградация. Она не может быть только одним – прогрессом.

Те, кто хотел бы увидеть «короткий список» друзей Путина, руководствовались в корне неправильным подходом – ужасный президент, жуткое окружение, нужно наказать. Нет, друзья мои, президент как раз такой, каким и должен быть в подобной системе. Страшна сама система, а не Владимир Путин. Национал-социализм был страшнее Гитлера, фашизм страшнее Муссолини, коммунизм страшнее Сталина. И коррупционно-олигархический капитализм страшнее Путина, неужели это не ясно? Ведь каждая из этих систем страшна именно тем, что позволяет закрепляться на вершинах власти и влияния узкому кругу бенефициаров, которые эксплуатируют низменные инстинкты и патернализм толпы. И да, такой системе всегда нужен вождь, потому что эксплуатация низменных инстинктов невозможна без фюрера. И да, такая система неизменно агрессивна и по отношению к несогласным, и по отношению к конкурентам внутри себя самой, и по отношению к внешнему миру. Такая система – всегда паранойя и война, но это не ответственность одного человека. Именно поэтому на Нюрнбергском процессе и других послевоенных процессах над нацистами осудили всю партийную верхушку, включая даже министра иностранных дел, еще недавно совершавшего визиты в мировые столицы. Именно поэтому в «кремлевском докладе» есть вся верхушка российской власти, включая даже министра иностранных дел, продолжающего совершать такие же визиты. Это просто приговор определенному политическому укладу и конец симбиоза с ним. Те, кто упомянут в докладе, прекрасно это понимают.

Виталий Портников – киевский журналист, автор и ведущий программы Радио Свобода «Дороги к свободе»