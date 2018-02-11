Генсек ООН призвал немедленно прекратить насилие в Сирии

Deutsche Welle. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны конфликта в Сирии к незамедлительной и безусловной деэскалации насилия. «Политическое решение — единственный путь прекращения насилия и ужасающих страданий населения Сирии», — заявил представитель генсека в Нью-Йорке в субботу, 10 февраля. По его словам, Гутерриш наблюдает за «вызывающей беспокойство военной эскалацией» внутри Сирии и за опасным распространением этого конфликта за границы этого государства.

В субботу сирийские ПВО неподалеку от границы сбили израильский истребитель F-16. После этого израильские ВВС нанесли массированные удары по целям на сирийской территории, разбомбив ряд объектов сирийских ПВО, стратегически важный военный аэродром Т4 в центральной части Сирии, а также «иранские цели». Израиль заявляет, что начал наносить воздушные удары по территории Сирии после того, как в его воздушное пространство вторгся иранский беспилотник. Иран, однако, утверждает, что не засылал беспилотник в Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 10 февраля предупредил об угрозе новой эскалации конфликта. Он подчеркнул, что его страна стремится к миру, однако будет защищаться от любого нападения и любой попытки нарушить ее суверенитет. В воскресенье, 11 февраля, кабинет безопасности Израиля обсудит дальнейшие действия. В ночь на воскресенье ситуация была спокойной, в северной части Израиля дети с утра пошли в школу.

Фото — Deutsche Welle