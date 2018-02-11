Авиакатастрофа в Подмосковье: погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа

Пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, передает Радио Свобода.

Источник сообщил, что самолет разбился в Подмосковье в районе деревни Аргуново. «Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», — сказал источник.

На борту лайнера, по данным источника, находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа. В Раменском районе Подмосковья, где по данным источника потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148, облачная погода и идет снег, сообщили «Интерфаксу» в ситуационном центре Росагромета.

Фото — Радио Свобода