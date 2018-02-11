NYT: Русские, предложившие информацию о Трампе, обманули спецслужбы США на $100 тысяч

Голос Америки. Гражданин России, предложивший в прошлом году продать похищенные ранее файлы Агентства национальной безопасности (АНБ) США и компрометирующую информацию на Дональда Трампа, смог обмануть американские спецслужбы на 100 000 долларов, сообщает The New York Times со ссылкой на представителей американских и европейских спецслужб.

Деньги, переданные в номере отеля в Берлине в сентябре прошлого года, должны были стать первой частью транша в 1 миллион долларов, подтвердили изданию американские источники и источник из России. Газете также удалось ознакомиться с перепиской сторон.

Похищение секретных файлов нанесло серьезный ущерб АНБ, и, по утверждению газеты, спецслужба попыталась установить, к каким именно программам получили доступ взломщики.

Несколько представителей спецслужб США заявили изданию, что не просили российскую сторону предоставить информацию о Дональде Трампе, которого подозревают в связях с российскими властями и восточноевропейскими киберпреступниками.

Тем не менее, российский представитель заявил, что располагает информацией, доказывающей связи между президентом США и членов его команды с Россией. Вместо того, чтобы предоставить американским спецслужбам похищенные файлы, россиянин передал не проверенные и, возможно, сфабрикованные материалы, содержащие информацию о Трампе и его окружении, включавшие сведения о банковских транзакциях, электронной переписке, а также данные, собранные российскими спецслужбами.

После этого спецслужбы США отказались от дальнейших переговоров из-за опасений, что они будут вовлечены в операцию против американских властей, организованную российской стороной. Кроме этого, как утверждает газета, информация о том, что спецслужбы пытаются купить компрометирующий материал на Трампа, могла вызвать скандал в Вашинтоне.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отказалось комментировать информацию о переговорах с российским продавцом информации, пишет The New York Times.

Агентство национальной безопасности ограничилось заявлением о том, что «все сотрудники АНБ обязаны пожизненно защищать секретную информацию».

ЦРУ также не ответило на запрос агентства Reuters.

Фото — Голос Америки