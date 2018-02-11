Боится ли Алиев давления?

Карабахский фактор кажется крайне нелогичным

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О том, почему Ильхамом Алиевым было принято решение перенести президентские выборы с 17 октября на 11 апреля, официальный Баку уже представлял весьма интересные объяснения.

В частности, помощник президента Aзербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов заявил, что решение Ильхама Алиева обусловлено рядом внутренних и внешних обстоятельств: «В 2018 году в Азербайджане запланировано проведение десятков мероприятий международного и местного значения, начиная с предстоящих в конце апреля соревнований Формула-1 и до праздничных мероприятий по случаю 100-летия азербайджанского государства, флага. По этой причине, завершение выборов до таких важных мероприятий представляется более целесообразным»,- сказал Мамедов государственному агентству «Азертадж».

Он добавил, что Алиев, якобы, спешит провести внеочередные выборы, поскольку существует вероятность того, что «негативные процессы, протекающие в регионе Южного Кавказа и в соседних регионах, постепенно приобретут острый характер и окажут влияние на регион, где расположен и Азербайджан». «А это требует повышения уровня подготовки и демонстрации гибкости во внешней политике», — отметил он.

Официальный Баку уверен, что в политической среде Азербайджане нет второго государственного деятеля, который мог бы сравниться и соперничать с действующим президентом. Оппозиционные силы Азербайджана, как известно, решили бойкотировать выборы, назвав решение Алиева «издевательством над институтом выборов». С кем же в этом случае будет соперничать на предстоящих внеочередных выборах унаследовавший власть от отца Ильхам Алиев, не вполне понятно.

Что именно подразумевает официальный Баку, когда одной из причин для проведения внеочередных выборов называет «негативные процессы, протекающие в регионе Южного Кавказа и в соседних регионах», и как именно собирается нейтрализовать их «острый характер и влияние на регион, где расположен и Азербайджан», также неизвестно.

Многие решение Алиева связали с процессом Карабахского урегулирования. Получается так, что в России, Армении и Азербайджане один за другим начинаются избирательные процессы, и есть мнение, что в переговорах по карабахскому урегулированию Алиев не захотел бы несколько месяцев быть в статусе «кандидата», по всей вероятности, чтобы на него не было оказано давление.

Однако, наоборот, если Алиев боится давления, то для него предпочтительнее был бы статус «кандидата», поскольку именно в этом случае он может ответить тем, кто оказывает давление: «я кандидат, вы говорите мне такое, чтобы я уступил?». Так что, карабахский фактор в качестве обоснования кажется крайне нелогичным.

«Он понимает, что пока ситуация в экономике благоприятна»

Российская пресса весьма активно освещала намерение Алиева провести внеочередные президентские выборы. В частности, корреспондент Kommersant.ru Кирилл Кривошеев ключевой интригой считает то, как одновременная политическая активность в Баку и Ереване может отразиться на обстановке в регионе, в частности, вокруг Нагорного Карабаха.

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов объяснил перенос даты президентских выборов тем, что, начиная с мая месяца текущего года, в Азербайджане состоится множество важных международных и местных мероприятий. В беседе с российским «Коммерсантом» депутат азербайджанского парламента Араз Ализаде целесообразность проведения выборов весной обосновал следующим образом: «Такое решение совершенно справедливо. Если выборы проходят осенью, то на лето приходится разгар избирательной кампании. В это время проходят митинги — людей свозят на автобусах. То есть люди занимаются политикой, а не сельским хозяйством, и из-за этого уборка урожая идет коту под хвост. К тому же много времени на предвыборную кампанию, по мнению депутата, не требуется — все кандидаты давно известны азербайджанскому избирателю, а новых не предвидится».

А исполнительный секретарь оппозиционного движения РЕАЛ (Реальная альтернатива), экономист Натиг Джафарли в свою очередь заявил, что перенос выборов – это попытка избежать критики европейских наблюдателей и отметил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ обычно отправляет в страну долгосрочную и краткосрочную наблюдательную миссию. Ее состав согласуется с правительством страны. Таким образом, долгосрочную, да и краткосрочную миссию в Азербайджан отправить, скорее всего, не успеют. Как считает Джафарли, внимание европейских институтов в апреле «все еще будет приковано к России», где президентские выборы пройдут 18 марта, а значит, Баку получит меньше замечаний. К роме того, по его словам, может иметь место экономическая подоплека: «После двух лет стагнации из-за роста цен на нефть экономика Азербайджана ожила, увеличен бюджет, а манат сохраняет стабильный курс уже семь месяцев. Но сохранится ли такое положение вещей до октября — неизвестно». Между тем, газета обратила внимание на тот факт, что, по мнению всех ее собеседников в Баку к Армении и нагорно-карабахскому конфликту перенос выборов никакого отношения не имеет.

В свою очередь, Gazeta.ru попыталась найти ответ на вопрос, почему Алиев решил «приблизить» срок проведения выборов. Касаясь обоснований, которые приводят власти Азербайджана для переноса выборов, автор статьи пишет: принято считать, что перенос выборов на более ранний срок в любой стране дает преимущество кандидату от действующей власти, а, как известно, этим кандидатом будет действующий президент. В беседе с Gazeta.ru эксперты выразили мнение, что ситуация в экономике благоприятна для Алиева. «Как человек, имеющий достаточно хорошее международное образование, он понимает, что пока ситуация в экономике благоприятна», — сказал заместитель главы института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, Алиев стремится воспользоваться относительно высокими ценами на нефть — основного продукта экспорта Азербайджана.

Ведущий аналитик Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик в свою очередь отметил, что перенос выборов позволяет Алиеву достигнуть сразу несколько целей. «Во-первых, он сможет закрепить свой новый мандат раньше, через месяц после президентских выборов в России. Во-вторых, Алиев стремится поскорее начать новый срок, потому что Азербайджан должен сейчас ускорить экономические процессы. Главное — это практические соображения».

Азербайджан – среди авторитарных стран

На днях организация «The Economist Intelligence Unit» обнародовала ежегодный Индекс демократии (Index of Democracy), в котором есть оценки касательно ситуации в Азербайджане. Азербайджан среди 165 стран мира занял 148-ое место по уровню демократии и попал в ряд «стран с авторитарным режимом». С точки зрения свободы СМИ Азербайджан находится на 154-ом месте и считается несвободной страной.

Известно также, что в конце января в комитет против пыток ООН был отправлен совместный отчет правозащитных организаций – Института мира и демократии, Международного партнерства за права человека (International Partnership For Human Rights) и Международной организации против пыток (World Organisation against Torture). В отчете говорится о положении с правами человека, демократическими свободами в Азербайджане.

B отчете указано число политических заключенных и перечислены поименно многие из них, с указанием политических мотивов ареста, суда и приговора. Также упоминаются факты пыток и убийств в Нардаране, в Гобустанской тюрьме, о гибели заключенных в других местах. B отчете названы имена погибших в ходе операции по разоблачению лиц, обвиняемых якобы «в шпионаже в пользу Армении». B отчете выдвинуто требование о расследовании этих преступлений.

Отчет содержит также информацию о преследовании институтов гражданского общества, лишении граждан профессиональной юридической защиты, перечислены имена адвокатов, имеющих мужество защищать права политических заключенных и изгнанных за это из Коллегии адвокатов.

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Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

09.02.2018г