Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 12:48 | Февраль 11 2018
12:48 | Февраль 11 2018

Сегодня в Армению с государственным визитом прибывает президент Болгарии Румен Радев

Сегодня в Армению с государственным визитом прибывает президент Болгарии Румен Радев

По приглашению президента Армении Сержа Саргсяна 11 февраля в Армению с государственным визитом прибудет президент Республики Болгария Румен Радев.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Армении.

В рамках визита намечаются встречи президента Республики Болгария с высшим руководством Армении: президентом, председателем Национального Собрания, премьер-министром.

Президента Румена Радева в Первопрестольном Святом Эчмиадзине примет Его Святейшество Католикос всех армян Гарегин Второй. После встречи с Верховным Патриархом президент Болгарии посетит Кафедральный Собор и Сокровищницу.

В резиденции президента пройдут армяно-болгарские переговоры на высшем уровне, по завершении которых Серж Саргсян и Румен Радев выступят перед СМИ с заявлениями по итогам встречи.

Намечается также церемония подписания документов, направленных на расширение и углубление двустороннего сотрудничества между Арменией и Болгарией по ряду отраслей.

В рамках государственного визита в Армению президент Республики Болгария посетит также Матенадаран, Центр креативных технологий «Тумо» и среднюю школу №131 имени Пейо Яворова.

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Рубрики: Международные, Официальные

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