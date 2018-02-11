Почему депутат Лена Назарян не смогла обратиться с вопросом к Армену Саргсяна во время встречи с блоком «Елк»?

Aravot.am в пятницу напомнил депутату парламентской фракции «Елк» Лене Назарян о высказанном ранее намерении задать выдвинутому от РПА кандидату в президенты Армену Саргсяну вопрос, готов ли он, приняв на себя пост президента Армении, говорить свободно о проекте «Амулсар».

Затем мы спросили депутата, сумела ли она задать этот свой вопрос г-ну Саргсяну на встрече с ним. Лена Назарян ответила, что на это не осталось времени: «Я не знаю, сколько времени г-н Саргсян отвел для встреч в других фракциях, но встреча с нами продолжалась около часа. Свои вопросы задал ему лидер фракции, и пока г-н Саргсян отвечал на все вопросы, время закончилось».

По словам Лены Назарян, в ходе встречи в основном выступал Армен Саргсян, и она предпочла его не прерывать. Депутат фракции «Елк» заверила, что непременно адресует ему этот вопрос: «Если Армен Саргсян подтвердит свою кандидатуру, я задам ему этот вопрос в ходе вопросов и ответов в парламенте».