Вардан Восканян: «Любой процесс в Иране связан с жизненно важными интересами Армении»

9-го февраля кафедра иранистики ЕГУ организовала обсуждения, посвященные 39-й годовщине исламской революции в Иране. Руководитель кафедры иранистики ЕГУ Вардан Восканян отметил, что Исламская революция стала очень важным политическим и культурным феноменом, который оказал большое влияние на внутреннюю, внешнюю, культурную и научно-техническую жизнь Ирана.

«В этом смысле Исламская революция была самым значительным явлением в истории последних десятилетий и нескольких столетий Ирана, крупным событием, которое также отразилось на армяно-иранских отношениях», – сказал глава кафедры иранистики.

Он также отметил, что Исламская Республика Иран является южным соседом Армении, и поэтому любой процесс в этой стране представляет интерес для Армении, если не сказать, что напрямую связан с нашими жизненно важными интересами.

Говоря о нынешнем Иране, г-н Восканян подчеркнул влияние Ирана во всем регионе, отметив культурную и цивилизационную роль Ирана на всем Ближнем Востоке и во всем мире.

По словам ираниста, будучи могущественным государством, в повестке Ирана всегда доминирует терпимость во всех отношениях, явление, о котором много говорится в разных центрах, но которое, судя по всему, фактически проявляется в Исламской Республике Иран.

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Вардан Восканян затронул также высокий уровень армяно-иранских отношений. «Армения и Иран были соседями на протяжении тысячелетий, и мы прошли через множество исторических потрясений, через дружбу, братство… Иран сегодня строит четко скоординированные отношения с новонезависимой Арменией». Он также отметил, что постижение ИРИ невозможно без постижения исламской революции.

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Востоковед сослался на исторический факт, отметив, что из народов, упомянутых в Бехистунской надписи, только армяне до сих пор дружат с Ираном. Г-н Восканян также рассказал о кафедре иранистики ЕГУ, квалифицировав ее как серьезный научный центр на всей территории СНГ, на которую возложена миссия Посла культуры.