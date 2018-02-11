«В Сирии российская недобросовестность оказалась смертоносной»: Дэвид Игнатиус — The Washington Post

Известный американский журналист армянского происхождения, колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус (David Ignatius) в статье «В Сирии российская недобросовестность оказалась смертоносной» пишет (перевод на русский — Иносми.Ру):

Состоявшееся на этой неделе смертоносное столкновение между американскими и российскими силами, поддерживаемыми Сирией, связано со многими зловещими предзнаменованиями. Но, по мнению сирийского курдского командира, наблюдавшего за ним, это было, прежде всего, сказание о российской недобросовестности, которую американские официальные лица считают хронической проблемой в процессе урегулирования войны в Сирии.

Генерал Хасан, командир возглавляемых курдами Демократических сил Сирии в этом регионе, указывает на то место на карте к востоку от города Дейр-эз-Зора, в 80 километрах милях к юго-востоку отсюда, где, по его словам, танки и артиллерия, поддерживающие режим президента Башара аль-Асада, начали в среду вечером продвижение к штаб-квартире, занимаемой его силами и советниками из состава американских сил специальных операций (Хасан, как и некоторые другие высокопоставленные курдские командиры, не называет своего полного имени).

По словам Хасана, он получил разведывательные данные о подготовке наступления со стороны поддерживающих режим формирований. В 21:30 в среду, примерно за полчаса до начала наступления, он позвонил российскому офицеру связи в Дейр-эз-Зоре, с которым он поддерживает контакт, в надежде на то, что он сможет остановить эту операцию. «Мы сказали, что происходит определенное движение и что мы бы не хотели атаковать участников этих действий. Они (русские) не приняли наше предложение, они все отрицали и говорили, что ничего не происходит», — сказал Хасан через переводчика. Он беседовал с несколькими корреспондентами, приехавшими сюда в четверг вместе с генерал-майором Джеймсом Джаррардом (James B. Jarrard), осуществляющим контроль за действиями американских сил специальных операций в Сирии и в Ираке.

Американские офицеры предприняли аналогичную попытку, направленную на предотвращение столкновений. Как подчеркивается в сделанном в четверг заявлении Пентагона, «представители коалиции постоянно поддерживали контакт со своими российскими коллегами до, во время и после» наступления. «Российские военные заверили представителей коалиции в том, что они не будут атаковать расположенные поблизости коалиционные силы», — говорилось в этом заявлении.

По словам Хасана, атака началась около 22:00, и поддерживающие режим формирования начали продвигаться вперед под прикрытием залпов танковых и артиллерийских орудий, снаряды которых разрывались примерно в 450 метрах от тех позиций, которые занимали Демократические силы Сирии и американские солдаты. Хасан считает, что в составе этих наземных сил были несколько российских солдат, которые, по его мнению, являются наемниками (Официально у России нет наземных войск в Сирии).

Американские Военно-воздушные силы ответили на эту угрозу разрушительными ударами, которые произвели штурмовики «Эй-Си-130» (AC-130) и беспилотники. По оценке Пентагона, было убито около 100 человек. По мнению Хасана, среди убитых было несколько русских, вероятно, из числа наемников, воюющих вместе с поддерживающими сирийский режим силами. У военных Соединенных Штатов потерь нет, а один боец Демократических сил Сирии был ранен.

По словам Хасана, в разгар этой кровавой бойни ему вновь позвонил российский офицер связи и попросил его прекратить на время боевые действия для того, чтобы забрать убитых и раненых — в ходе того наступление, которое он отрицал. Курдский командир усмотрел в этом вероломство. «Больше мы русским не доверяем», — сказал Хасан. А когда один из репортеров отметил парадоксальность ситуации — российский офицер сначала отрицает проведение атаки, а затем просит о прекращении огня, — Хасан заметил: «Забавно, что сверхдержава не знает, что делают ее силы на земле». Хасан считает, что поддерживающие сирийский режим силы начали на этой неделе наступление, потому что «этот режим думает, что мы слабы», поскольку Демократические силы Сирии направили своих бойцов на север для борьбы против турецкого наступления на регион под названием Африн.

Успешные боевые действия были закончены примерно в 5:30 утра. Когда мы приехали туда спустя примерно семь часов, этот курдский командир все еще находился в возбужденном состоянии из-за одержанной победы. Позднее он провел нас по передовым позициям Демократических сил Сирии, ведущих борьбу против рассеянных остатков боевиков Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация) к востоку от Шаддади.

Что можно сказать, подводя итоги? Американские военные продемонстрировали свое подавляющее военное превосходство в тех районах, которые они контролируют на востоке Сирии. Поддерживаемые Россией силы дорого заплатили за свою неспровоцированную и, как представляется, вероломную атаку. Однако этот инцидент показал также хрупкость роли Соединенных Штатов в Сирии — как в политической, так и в дипломатической области.

Для понимания этого события важно учитывать, что рядом с тем местом, где было предпринято наступление, находится богатое нефтегазовое месторождение «Коноко» (Conoco), которое получило такое название по имени своего бывшего американского владельца. Бойцы Демократических сил Сирии отбили его в сентябре прошлого года у Исламского государства и после этого его охраняют.

Газета «Уолл Стрит Джорнэл» (Wall Street Journal) 25 сентября прошлого года сообщила о том, что сразу же после захвата этой территории курды планировали использовать ее в качестве «разменной монеты». Тогда один из командиров Демократических сил Сирии сказал в беседе с корреспондентом этой газеты: «Наша цель состоит в том, чтобы не дать режиму захватить эти нефтяные месторождения, которые позволят ему восстановить прежний контроль над страной».

Российское Министерство обороны опубликовало в четверг неубедительное заявление, в котором говорилось о том, что целью предпринятой атаки было преследование боевиков Исламского государства. Это полный вздор, и русские, несомненно, это понимают. Благодаря действиям возглавляемой Соединенными Штатами коалиции в этом районе не осталось ни одного боевика Исламского государства. А что же теперь там делают Соединенные Штаты? В российском заявлении приводится характерный аргумент — американские военные «захватывают экономические активы страны», а не просто воюют с террористами.

Счет один ноль в пользу американских военных в борьбе против российской тактики, предусматривающей использование «зеленых человечков», причастность к которым можно отрицать. Однако нет никаких плюсов для более широкой американской миссии. Этот инцидент лишь подчеркивает ненадежность долгосрочной роли Соединенных Штатов в Сирии.