Главные оппозиционные деятели в Азербайджане отказываются принимать участие в перенесенных с октября на апрель выборах, а влиятельный политик Ильгар Мамедов находится в тюрьме и будет освобожден только после выборов, отметил вчера иранист Артем Тоноян, комментируя решение Ильхама Алиева назначить внеочередные президентские выборы. «Национальный совет» Азербайджана, который является союзом оппозиционных партий, также будет бойкотировать выборы. Другие кандидаты, которые заявили о своем участии, не являются независимыми политическими фигурами. У Алиева не будет серьезного соперника, эти люди выдвинули свои кандидатуры по его указанию».

Эксперт отметил, что решение о проведении досрочных выборов было принято довольно быстро: «Основания, которые приводит окружение Алиева, не являются аргументированными – празднества, сбор урожая … несерьезно. Это означает, что решение было принято очень быстро. Есть клановые проблемы, которые недоступны для публики».

Подробнее читайте в газете «Аравот» от 09.02.2018г