На открытии Олимпийских игр Армения зафиксировала уникальный показатель

9 февраля в Пхенчхане состоялась торжественная церемония открытия 23-х зимних Олимпийских игр.

На параде на «Олимпийском стадионе» страны-участницы проходили в очередности, согласно корейскому алфавиту, где армянская делегация была 42-й по счету. Честь нести армянский триколор на параде была доверена лыжнику Микаелу Микаеляну. При этом Армения зафиксировала уникальный показатель в истории Олимпийских игр.

Микаел является третьим представителем семьи Микаелянов, ставшим знаменосцем на зимних Олимпийских играх. На Играх Сочи-2014 знамя Армении пронес старший брат Микаела – Сергей Микаелян, а в 1998 году в Нагано флаг Армении пронесла мать Микаела – Алла Микаелян.