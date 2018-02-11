Это была самооборона: глава Пентагона — об ударе по войскам Асада

Голос Америки. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон не пытается ввязаться в гражданскую войну в Сирии, после того, как в результате авиаударов международной коалиции во главе с США погибли около 100 сирийских проправительственных бойцов, атаковавших Сирийские демократические силы.

«Это была самооборона. Разумеется, мы не участвуем в сирийской гражданской войне», – заявил Мэттис.

В среду около 300 проправительственных бойцов атаковали штаб-квартиру СДС в Дейр-аз-Зур, однако отступили после того, как коалиция вывела из строя их артиллерию и два танка, рассказал Мэттис.

«Я полагаю, сейчас они находятся к западу от реки», – добавил он, имея в виду реку Евфрат, которая служит демаркационной линией между силами сирийского правительства, которых поддерживает Россия, и СДС, которые при поддержке США сражаются с боевиками «Исламского государства».

Американские военнослужащие предоставляют СДС помощь и консультации. Некоторые из них присутствовали при атаке в провинции Дейр-аз-Зур. Никто из американских граждан не пострадал, один боец СДС был ранен.

Член сенатских комитетов по международным отношениям и вооруженным силам Тим Кейн раскритиковал американские авиаудары.

«Хотя я благодарен за то, что никто из военнослужащих США или коалиции не пострадал в ходе этой атаки, я всерьез обеспокоен тем, что администрация Трампа намеренно ввязывается в более широкий конфликт, без голосования в Конгрессе или конкретных задач», – сказал он.

По словам военного руководства США, коалиция поддерживала связь с Россией до, во время и после атаки, и предупредила Россию о присутствии СДС в районе происшествия.

По словам Мэттиса, Россия уведомила американскую сторону, что ее военнослужащих в этом районе не было.

Фото — Голос Америки