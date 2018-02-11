Есть угроза сливания военных конфликтов в одну глобальную войну вокруг России: Павел Фельгенгауэр

Санкции Запада мешают России подготовиться к большой войне, которую в Генштабе РФ ожидали к 2025 году. Об этом заявил российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, передает Эхо России.

«Россия готовится к войне, это не новость… Готовимся еще как… По планам оценки угроз Генштаба РФ, это должно было быть где-то к 2025 году. Во всяком случае в 20-х годах. Поэтому программа перевооружения была рассчитана на то, что к этому времени Россия подготовится и что нефть будет дорожать, денег на это будет много», – рассказал он.

Эксперт отметил, что все получилось совсем не так, как планировалось.

«И конфликт в Крыму и на Донбассе случился слишком рано. Санкции очень мешают, потому что рассчитывали, что новые вооружения будут в том числе на западных технологиях, как это не раз в российской истории бывало», – пояснил Фельгенгауэр.

При этом он подчеркнул, что угроза большой войны растет.

«На острие очага войны в мире Ближний Восток, Донбасс, где идут боевые действия. На Дальнем Востоке есть угроза войны. И все эти очаги могут слиться. Есть такая небольшая вероятность, что они сольются в одну глобальную войну, а может быть, будет одна большая региональная война. Так в Москве рассматривают нынешнюю ситуацию», – подытожил он.

Россия весной 2014 года аннексировала украинский Крым. После оккупации полуострова начался вооруженный конфликт на Донбассе между украинскими правительственными силами с одной стороны и боевиками, поддерживаемыми Москвой, и российскими войсками – с другой.