«Накачка» российским оружием Армении и Азербайджана угрожает черноморской безопасности: Агаси Енокян

Россия продолжает «накачивать» оружием Армению и Азербайджан, что создает угрозу для всего черноморского региона. Эту мысль в интервью Ксении Кирилловой для Крым.Реалии высказал политолог, директор ереванского Центра политических и международных исследований Агаси Енокян.

Как уже отмечалось ранее несколькими экспертами, Армения является важнейшим звеном черноморской безопасности. Однако, по словам Енокяна, гарантировать ее стабилизирующую роль пока довольно сложно из-за сильного влияния Москвы на армянские власти.

«Российские ракеты, которые находятся на территории Армении, могут достичь не только сопредельных государств – Грузии или Турции, но и других территорий, в том числе акватории Черного моря. Ситуацию осложняет и то, что никто так не видел документов, регулирующих использование и владение этим оружием. Существует подозрение, что они могут находиться под командованием России. Параллельно с этим Москва продолжает поставки вооружений Азербайджану, из чего можно сделать вывод, что Кремль заинтересован в очередной эскалации Нагорно-Карабахского конфликта», – предупреждает эксперт.

«Не стоит забывать и тот факт, что в Армении по-прежнему находится российская военная база, авиабаза как ее воздушная компонента, а также российские военные, рассредоточенные по территории страны, и российские пограничники. Наш регион стараниями Москвы становится одним из самых милитаризованных в мире, если рассматривать количество оружия на душу населения. Учитывая нечеткий статус российских ракет в Армении, есть опасения, что это оружие может сказаться и на других конфликтах региона, к примеру, на курдском конфликте в Турции», – добавляет Енокян.

Что касается соглашения о всестороннем и расширенном партнерстве между Ереваном и Евросоюзом, подписанного 24 ноября в Брюсселе, Агаси Енокян отмечает, что оно открывает для Армении дорогу для интеграции с Европой. По мнению политолога, на данный момент Россия пытается наладить отношения с Западом, поэтому соглашение между Арменией и ЕС в этот раз не противоречит ее интересам настолько прямо, как это было в 2013 году.

«Не исключено, что Россия даже рассматривает Армению как один из каналов нормализации ее отношений с Европой», – предполагает Енокян.

Однако и здесь таятся свои трудности. Как уже отмечалось, этот документ нельзя считать соглашением об ассоциации с Евросоюзом, поскольку в нем не содержатся положения о зоне свободной торговли. Причина этого заключается в том, что Армения уже является членом Евразийского союза.

«Экономической составляющей в этом документе нет. Да, у Армении давно существует договоренность с ЕС о режиме свободной торговли по отдельным товарным группам, но, насколько мне известно, она еще ни разу не использовалась. Возможно, это связано с тем, что в армянскую продукцию не инвестируется достаточно средств, чтобы производство могло достичь европейских стандартов. Основная тематика заключенного соглашения – это защита прав человека и борьба с коррупцией. В нем предусмотрены конкретные шаги в этом направлении, и на реализацию этих шагов выделяются определенные средства. В первый год Армения получает около 180 миллионов долларов, однако дальнейшие транши возможны, только если Ереван выполнит условия, предусмотренные соглашением. Именно на этой стадии Россия может попытаться саботировать выполнение договоренностей. Очень трудно представить, как армянские власти, связанные с Москвой в том числе коррупционными связями, будут бороться с коррупцией. Также мне трудно представить, что они смогут принять какие-то дополнительные меры по защите прав человека, поскольку все эти действия подрывают саму основу их политики. Они просто не пойдут против самих себя», – опасается Агаси Енокян.

Возможное введение Конгрессом Соединенных Штатов новых санкций в отношении лиц, упомянутых в подготовленном Минфином США «кремлевском отчете», также может сказаться на экономике Армении – но при этом, как отмечает эксперт, может нести в себе также и положительные последствия.

«Вся экономика Армении очень тесно связана с российскими компаниями, уже находящимися под санкциями, и поэтому тоже страдает от уже введенных ограничений. К тому же, в «кремлевском отчете» находится один известный российский миллиардер армянского происхождения, Самвел Карапетян, очень многие активы которого находятся в Армении. Некоторые даже называют его «кремлевским куратором» Армении. Если в отношении него и его партнеров будут введены санкции, это, конечно, ударит по армянской экономике. Не исключен и экономический кризис. С другой стороны, в долгосрочной перспективе это может иметь положительные последствия, потому что его влияние в Армении в таком случае может ослабнуть. Кроме этого, есть информация, что могут быть введены санкции за покупку вооружений из России, которые будут распространяться и на покупателей. Это означает, что Армения и Азербайджан уже не смогут покупать оружие у Москвы, что может остановить накачку региона вооружениями», – заключает Агаси Енокян.

Фото — Крым.Реалии