«1 марта», политзаключенные, убрать президента с Баграмяна-26: о чем говорил «Елк» с Арменом Саргсяном?

Как мы уже сообщали, вчера кандидат в президенты Армен Саргсян встретился с членами фракции «Елк».

Выступая перед журналистами после встречи, глава фракции Никол Пашинян рассказал, какие темы обсуждались с Саргсяном. Как отметил Пашинян, они сообщили Армену Саргсяну о намерениях Сержа Саргсяна стать премьер-министром, и это серьезный вопрос, президент Армении, кто бы он ни был, может оказаться на серьезном распутье. «Мы поинтересовались в том, как он относится к тому, что намереваются отнять президентскую резиденцию, как он относится к изменению системы помилования, так как по Конституции это четко относится к компетенции президента, но закон меняют таким образом, что де-факто это становится функцией премьер-министра. Мы спросили о проблеме избирательного подкупа, попытались прояснить позицию по «1 марта», подняли вопрос о политических заключенных, а также по поводу его гражданства», – поделился Никол Пашинян.

О чем говорил с ними Армен Саргсян, предавать огласке его слова Пашинян не счел корректным. Отвечая на вопрос, довольны ли они встречей, он ответил, что его ответы были приняты к сведению, но в их политической позиции никаких изменений не произошло.

В ответ на вопрос, отличается ли Армен Саргсян своими подходами от действующих властей, правящей Республиканской партии, Сержа Саргсяна и других, Пашинян сказал, что если Армен Саргсян станет кандидатом от РПА, он окажется в команде власти, с новыми конституционными функциями, на кого возложено политическое обязательство сохранять нейтральность и беспристрастность. «И если Армен Саргсян согласится быть кандидатом в президенты, это означает, что он соглашается быть исполнителем этой роли», – подчеркнул Пашинян.

Может ли Армен Саргсян стать противовесом правящей Республиканской партии? Никол Пашинян ответил, что это входит в обязанность президента, а в какой степени будут выполняться обязанности, от этого будет зависеть отношение людей к его деятельности.

Какое мнение он составил об Армене Саргсяне? Никол Пашинян сказал, что их мнение не изменилось. Он добавил, что следует уточнить вопрос о его гражданстве, и если сказанное Арменом Саргсяном соответствует действительности, значит, Конституция не нарушается.

Мы спросили, уточнял ли он у Армена Саргсяна, готовится ли тот сидеть, как охарактеризовал сам Пашинян, в «квартире с евроремонтом и только улыбаться»? Пашинян ответил: «Мы выдвинули вопрос именно о конкретном месте резиденции и вопрос о законодательных изменениях, получили ответы по этому вопросу, и приняли их к сведению».