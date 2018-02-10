Израиль закрыл часть воздушного пространства из-за обстрелов из Сирии

Израиль закрыл значительную часть своего воздушного пространства из-за начавшихся обстрелов на границе с Сирией. Об этом сообщают израильские средства массовой информации, передает Радио Азатутюн.

В центральном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона на 15-20 минут задержали вылеты некоторых рейсов. В данный момент аэропорт функционирует в стандартном режиме.

Представитель Армии обороны Израиля сообщил в твиттере об атаке 12 целей на территории Сирии, включая три батареи сирийской противовоздушной обороны и четыре объекта Ирана.

Газета Haaretz сообщает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Министр обороны Авигдор Либерман в ближайшее время проведут совещание, на котором обсудят ситуацию на границе с Сирией.

Конфликт Израиля и Сирии обострился сегодня утром после того, как израильские военные обнаружили над территорией своей страны иранский беспилотник, запущенный из Сирии. Он был сбит, а затем израильские самолеты нанесли удар по базе в Сирии, где предположительно расположен центр управления иранскими дронами. Сирийская ПВО открыла огонь по самолетам. Один самолёт был сбит.

В министерстве иностранных дел Ирана назвали «абсурдной» информацию о том, что израильские военные сбили иранский дрон, сообщает Reuters. Представитель МИД добавил, что Иран не имеет в Сирии боевых частей, а беспилотники применяются лишь для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство».

Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении суверенитета и воздушного пространства. Израиль обвиняет Иран в использовании сирийской территории для подготовки агрессии.

Фото — Радио Свобода