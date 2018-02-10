Заместитель помощника госсекретаря США встретилась с армянскими бизнесменами

Во время своего визита в Армению заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк, которая имела экономическую направленность, встретилась с представителями армянского бизнеса для обсуждения путей расширения торговли и инвестиций между США и Арменией.

Об этом сообщается на странице в Фейсбук посольства США в Армении.

«Есть много возможностей для выхода армянского бизнеса на американский рынок, а для американских компаний – инвестиций в ключевые секторы экономики Армении. Я горжусь тем, что Госдепартамент США и посольство США в Ереване могут стать мостом между нашими экономиками, помогая процветанию и росту наших стран», – отмечает она.