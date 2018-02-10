Нюансы пресс-конференции генерального прокурора: «Грапарак»

На встрече не была обойдена также тема «1 Марта». Но прокурор сумел профессионально «размыть» ее, не уточняя, удалось ли «сдвинуть с места телегу» спустя десять лет, или нет. «Да, это уголовное дело является приоритетным для любого ответственного лица, поскольку имеет исключительное значение для нашей страны. Расследование по этому делу не приостановлено, на данный момент никаких тенденций к сворачиванию данного уголовного дела нет, и проводятся многочисленные следственные действия. Когда у меня будет повод доложить общественности, например, возникнет ситуация, когда у нас появится задача отдать кого-то под суд, привлечь нового человека к уголовной ответственности, при наличии достаточных доказательств, естественно, это все будет осуществлено. В настоящее время разносторонние следственные действия осуществляются в присущем для расследования режиме конфиденциальности. Относительно определенных результатов и достижений будет соответственно обеспечена гласность», – сказал Давтян, напомнив о сложности уголовного дела «1 марта».

Фактически, «многочисленные следственные действия» не дают никаких результатов в течение 10 лет. То есть, или у следственных органов и прокуратуры отсутствует профессионализм, или же отсутствует политическая воля.

P.S. Кстати, Артур Давтян, представляя динамику преступлений, высказал примечательную мысль: «Не секрет, что в течение многих лет стилю работы государственных органов, ответственных за учет преступлений, порой был присуще скрывать отдельные преступления и не учитывать их. Этому был обеспечен надлежащий отклик. По расследованным в Специальной следственной службе многочисленным уголовным делам было начато уголовное преследование и отданы под суд сотрудники полиции, которые занимались сокрытием преступлений».

В своем выступлении, фактически обвинив полицию в сокрытии преступлений, Давтян также высоко оценил их работу. «В этом плане, данные надзора прокуратуры в течение 2017 года, а мы осуществляем процесс надзора над учетом преступлений в частном порядке ежедневно и в обязательном порядке ежемесячно, дают нам ясную картину, проявляет последовательность также и руководство полиции РА, и в этом отношении мы значительно улучшили учет преступлений».

Ваге МАКАРЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»