Пропаганда войны: «168 жам»

«Воинственная риторика была основой алиевской власти во все время его президентства. Поскольку у президента Алиева нет серьезных политических, экономических программ для представления обществу, Алиев также не может похвастаться своими успехами за предыдущий президентский срок, и поэтому он должен сконцентрировать внимание общества на внешних вызовах, в данном случае, на Карабахском конфликте, который является основным вопросом политики Азербайджана. И это та тема, над которой президент Азербайджана работал – закупал вооружение, провел апрельскую войну. Некоторая активность имеется только на Карабахском фронте, а значит, на этом новом этапе должна быть разыграна именно эта карта.

Это не обязательно должно означать, что президент Азербайджана, в случае своего переизбрания президентом, прибегнет к развязыванию войны. Я думаю, ничего не изменится в манере Азербайджана, как не изменилось после десятка аналогичных заявлений», – подчеркнул российский политолог Алексей Малашенко, комментируя последнее заявление Алиева о том, что «Ереван и Зангезур – это азербайджанские исторические земли».

Аракс МАРТИРОСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «168 жам»