Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 16:24 | Февраль 10 2018
16:24 | Февраль 10 2018

В Ставропольском крае РФ обнаружен труп 64-летнего армянского бизнесмена со следами насилия

В Ставропольском крае РФ обнаружен труп 64-летнего армянского бизнесмена со следами насилия

В Новопавловске Ставропольского края России на территории промзоны обнаружили тело мужчины, который считался пропавшим с октября 2017 года, информирует издание NewTracker в пятницу со ссылкой на региональное Управление СК России.

«С признаками криминальной смерти было обнаружено тело мужчины. Экспертиза показала, что оно принадлежит Геворку Базиняну, который пропал осенью минувшего года», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчине было 64 года. По факту убийства завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет заключения.

Местных жителей, у которых есть информация о происшествии, попросили позвонить по телефону 02.

Издание напоминает, что 13 октября Базинян уехал с работы на машине «ГАЗ». Через некоторое время транспорт обнаружили в лесу рядом с дорогой.

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Рубрики: Происшествия

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