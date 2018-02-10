В Ставропольском крае РФ обнаружен труп 64-летнего армянского бизнесмена со следами насилия

В Новопавловске Ставропольского края России на территории промзоны обнаружили тело мужчины, который считался пропавшим с октября 2017 года, информирует издание NewTracker в пятницу со ссылкой на региональное Управление СК России.

«С признаками криминальной смерти было обнаружено тело мужчины. Экспертиза показала, что оно принадлежит Геворку Базиняну, который пропал осенью минувшего года», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчине было 64 года. По факту убийства завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет заключения.

Местных жителей, у которых есть информация о происшествии, попросили позвонить по телефону 02.