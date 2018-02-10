Полицейских в России обязали с семьями ходить к священникам, а видеоотчет о встрече представлять начальству

Из-за роста преступности среди сотрудников полиции в Ростове-на-Дону городское УВМД решило привлечь к решению проблемы Русскую православную церковь. Теперь каждый сотрудник должен вместе с семьей встретиться со священником, а в доказательство этого предоставить видеозапись.

В начале приказа, который опубликовал телеграм-канал «Омбудсмен полиции», приводятся примеры свежих уголовных дел, возбужденных в отношении полицейских. После этого опубликованы требования, которые должны выполнить сотрудники полиции. В частности, всем подразделениям следует предоставить в отдел по работе с личным составом видеозаписи сбора, на котором сотрудников знакомят с последними ЧП. Кроме того, каждый сотрудник должен получить «Памятку сотрудника УМВД России по Ростову-на-Дону». И наконец, «в срок до 12 февраля под видеозапись повести встречу с членами семей подчиненных сотрудников с приглашением представителей Русской православной церкви… Видеозапись предоставить в ОМПО ОРЛС УМВД по г. Ростову-на-Дону».

Также полицейским рекомендовано отказаться от посещения баров и ночных клубов в служебное и неслужебное время. Приказ подписал начальник УМВД полковник Леонид Савчук, который только 2 февраля заступил в эту должность.