Серж Саргсян принял заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

Президент Серж Саргсян 9 февраля принял прибывшую в Армению в рамках регионального визита заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

Президент Республики приветствовал гостью и подчеркнул важность взаимных визитов и подобных встреч, которые способствуют укреплению двусторонних межгосударственных связей. Серж Саргсян подчеркнул, что Армения заинтересована в углублении взаимодействия с Соединёнными Штатами и в развитии двусторонних отношений во всех сферах.

Президент Саргсян с удовлетворением говорил о развивающихся по возрастающей армяно-американских отношениях, выразив благодарность за оказываемую Армении помощь в политической сфере, в экономике и других областях.

Президент подчеркнул, что Соединённые Штаты вносят важный вклад в дело сохранения существующего в регионе хрупкого мира и в рамках Минской группы ОБСЕ вместе с другими странами-сопредседателями – Россией и Францией, прилагают усилия в направлении мирного урегулирования проблемы.

Серж Саргсян выразил надежду, что визит заместителя госсекретаря США окажет положительное влияние в деле ещё большего укрепления армяно-американских отношений.

Заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк также высоко оценила продолжающуюся работу в направлении развития армяно-американских партнёрских отношений, подчеркнув особенно эффективное сотрудничество с Арменией в борьбе против терроризма и действиях по утверждению мира в Афганистане и Косово, а также эффективное сотрудничество с Арменией в рамках международных миротворческих миссий.

На встрече собеседники обоюдно подчеркнули, что параллельно с развитием экономического сотрудничества, в котором за последний период зарегистрирован определённый прогресс, важна также активизация политического диалога между Арменией и США, в том числе посредством активной деятельности Армяно-американской межправительственной комиссии и Армяно-американского совета по торговле и инвестициям.

Собеседники обменялись мнениями по региональным проблемам и вызовам, переговорному процессу мирного урегулирования НК проблемы.

Пресс-служба Президента Армении