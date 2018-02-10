CBS: российские наемники попали под удар западной коалиции в Сирии

Российские наемники находились в зоне поражения во время атаки западной коалиции по позициям войск диктатора Башара Асада на северо-востоке страны, проведенной в среду. Об этом сообщает CBS со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона, передает издание Грани.Ру.

По словам источника телеканала, в Пентагоне «не верят», что среди жертв удара американских войск в мухафазе Дейр-эз-Зор есть россияне. В американском военном ведомстве полагают, что наемники во время атаки на силы Асада пытались захватить близлежащее нефтяное месторождение. Во время боя в штабе Сирийских демократических сил (SDF) находились американские наблюдатели, добавил собеседник CBS.

В четверг бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин сообщил о тяжелых потерях частной военной компании Вагнера в районе населенного пункта Хишам вблизи города Дейр-эз-Зор. «Ударам американской авиации подверглись 2 тактических подразделения «Вагнера». Одно — практически полностью уничтожено, второе — разгромлено «в хлам», — написал бывший полевой командир. «Уничтожен 5-й штурмовой отряд, бронегруппа и артиллерийское подразделение», — добавил он. По словам Гиркина, с поля боя «два «КамАЗа» трупов вывезли».

Если подтвердится, что среди погибших есть граждане России, это будет первый случай гибели россиян от американского авиаудара в ближневосточной стране.

В среду коалиция, возглавляемая США, нанесла удар по позициям Асада в мухафазе Дейр-эз-Зор. Удар сопровождался наступлением SDF, в котором участвовали около 500 повстанцев с артиллерией, танками, тяжелыми ракетными комплексами и минометами. В результате погибли более 500 военных диктатора. Атака была предпринята в ответ на попытку войск Асада захватить главный штаб SDF в Дейр-эз-Зоре, к которому прикомандированы американские военные. При нападении сил Асада был ранен лишь один повстанец.

Войска Асада хотят захватить территории, которые повстанцы отвоевали у «Исламского государства» в сентябре 2017 года. Как утверждается, диктатора интересуют нефтяные месторождения в Хушаме, которые в 2014-2017 годах были важным источником дохода исламистов.