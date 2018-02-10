Открытие зимней Олимпиады в Корее: российские спортсмены прошли без государственного флага

Голос Америки. Олимпийские атлеты из России приняли участие в церемонии открытия XXIII Олимпийских игр в Южной Корее. Они прошли по стадиону под Олимпийским флагом. Спортсмены прошли под 55-м номером, согласно корейскому алфавиту.

Сегодня же в Пхёнчхане открылся аналог Русского дома – так называемый Дом спорта. Утверждается, что на время Олимпийских игр он должен стать центром общения российских болельщиков, а также всех, кто интересуется русской культурой.

Как заявили организаторы, в стенах Дома спорта будет «воссоздана атмосфера советской эпохи, которая будет вдохновлять спортсменов на новые победы».

Церемонию открытия посетил посол России в Южной Корее Александр Тимонин. Он выразил надежду, что атлеты из России смогут достичь лучших спортивных достижений и «принести славу родине».

5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. В итоге для участия в Играх было зарегистрировано 169 атлетов.

МОК также запретил России использовать на играх государственную символику и проводить альтернативные церемонии награждения, которые обычно устраивались в Русском доме.

По данным Associated Press, российские спортивные чиновники все же рассматривали вопрос проведения награждений спортсменов, однако отказались от этой мысли, опасаясь конфликта с МОК. По правилам участия российских атлетов на Олимпиаде, национальную символику в публичных местах им демонстрировать нельзя.

Фото — Голос Америки