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10:51 | Февраль 10 2018

Первого марта прилегающая к памятнику Мясникяна территория будет открыта

Первого марта прилегающая к памятнику Мясникяна территория будет открыта

Я уже сообщал, что направил два письменных обращения Тарону Маргаряну, чтобы  в 10-ую годовщину памяти об убитых 1-го марта десяти гражданах, был обеспечен беспрепятственный проход на данную территорию участников мероприятия.

Сегодня я получил ответ, что площадь, прилегающая к памятнику Мясникяна, в этот день будет открыта. Напомню, что в настоящее время на этой территории ведутся работы по благоустройству, и вся территория огорожена.

Араик АРУТЮНЯН

Председатель постоянной комиссии по вопросам образования, культуры и социальным вопросам Совета старейшин Еревана, член фракции «Елк»

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Рубрики: Столица

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