Первого марта прилегающая к памятнику Мясникяна территория будет открыта

Я уже сообщал, что направил два письменных обращения Тарону Маргаряну, чтобы в 10-ую годовщину памяти об убитых 1-го марта десяти гражданах, был обеспечен беспрепятственный проход на данную территорию участников мероприятия.

Сегодня я получил ответ, что площадь, прилегающая к памятнику Мясникяна, в этот день будет открыта. Напомню, что в настоящее время на этой территории ведутся работы по благоустройству, и вся территория огорожена.

Араик АРУТЮНЯН

Председатель постоянной комиссии по вопросам образования, культуры и социальным вопросам Совета старейшин Еревана, член фракции «Елк»