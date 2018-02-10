Генпрокурор РА — о деле «1 марта»: «Расследование по этому уголовному делу не имеет тенденции к прекращению»

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян, говоря на пресс-конференции 9 февраля об уголовном деле по «1 марта», сказал: «Этот дело является приоритетом для любого ответственного лица, потому что оно имеет важнейшее значение для нашей страны. Расследование по этому делу не приостановлено, и на данный момент нет никаких тенденций к сворачиванию данного уголовного дела.

В рамках этого уголовного дела проводится большое количество следственных действий. Для обеспечения гласности данного уголовного дела, когда у меня будет повод доложить общественности, появится ситуация, когда у нас возникнет задача отдать кого-то под суд, привлечь нового человека к уголовной ответственности, достаточные доказательства, естественно, это все будет осуществлено».

Генеральный прокурор РА добавил, что в настоящее время объемные следственные действия проводятся в характерном для расследования режиме конфиденциальности.

По его словам: «Относительно определенных результатов и достижений будет соответственно обеспечена гласность».

На утверждение журналиста о том, что дело затянулось на долгие годы, генеральный прокурор ответил: «Если вы считаете, что наши способности по раскрытию преступлений безграничны, я очень рад этому, но вы видите, что существует много преступлений, которые по своей сложности и многочисленности эпизодов могут потребовать определенного времени для их раскрытия.

Например, в уголовном деле об убийстве в 2017 году мы смогли получить данные и раскрыть убийство, совершенное в 2013 году, расследование по которому было уже приостановлено. Что касается дела «1 марта», то, я думаю, что у вас всех есть полное представление о его сложности».