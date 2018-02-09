Находится ли на столе переговоров вопрос о создании механизмов расследования вдоль линии соприкосновения?

«Логика чем больше стреляют, тем скорее согласятся на договоренности — не может работать в реальной жизни», — говорит Лавров.

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шефер прибыл в Баку. 6-7 февраля сопредседатели провели обсуждения по Карабахскому урегулированию с руководством Азербайджана. 8 февраля запланирован визит сопредседателей в Ереван и в Степанакерт.

Незадолго до очередного визита сопредседателей в регион – 18 января в Кракове состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана. В ходе регионального визита посредники рассчитывают уточнить позиции сторон. Недавно в беседе с азербайджанским агентством AПA российский сопредседатель Минской Группы ОБСЕ Игорь Попов представил некоторые детали краковской встречи глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана.

Официальный Ереван сообщил, что в ходе встречи в Кракове стороны продолжили начавшиеся в декабре 2017 года обсуждения о путях реализации соглашений лидеров Армении и Азербайджана, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве. В распространенном сопредседателями заявлении говорилось, что достигнуто согласие по осуществлению договоренность по расширению офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Российский сопредседатель в своем интервью сказал, что министры дали принципиальное согласие на подготовленный посредниками документ, регламентирующий деятельность дополнительных семи наблюдателей. Попов добавил, что остались некоторые технические детали, которые еще предстоит согласовать, прежде чем будет запущен механизм расширения. Дипломат подчеркнул, что «на переговорах также было продолжено обсуждение наиболее сложных аспектов урегулирования, препятствующих процессу урегулирования, они не новые, не раз озвучивались сторонами и связаны с решением статусных вопросов и урегулированием территориальной проблемы».

На прошлой неделе в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров также затронул карабахскую тематику, отметив: Россия рассчитывает, что то, о чем условились министры иностранных дел Армении и Азербайджана и что было активно поддержано сопредседателями Минской группы и представителями ОБСЕ, будет реализовано. Лавров подчеркнул, что еще в начале 2010 г. шли переговоры о том, чтобы укреплять меры доверия в этой зоне. «Но конкретно в апреле 2016 г., после известного инцидента на линии соприкосновения, в Вене состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана при участии министров иностранных дел стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В июне 2016 г. прошла трехсторонняя встреча президентов Армении, Азербайджана и России в Санкт-Петербурге также с участием сопредседателей. На этой встрече была достигнута договорённость — в качестве конкретного шага по укреплению доверия добавить буквально несколько человек (шесть-семь) в качестве дополнительных наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения. С тех пор эта работа велась, и, по-моему, сейчас стороны близки к согласованию конкретных параметров реализации этой договоренности».

Он отметил также, что любые процессы урегулирования любых конфликтов должны включать в себя параллельные синхронизированные всеобъемлющие движения, которые включали бы шаги по укреплению безопасности и шаги по политическому урегулированию. «В любом случае, логика, согласно которой «чем больше стреляют, тем скорее согласятся на договоренности», наверное, не может работать в реальной жизни. Рассчитываю, что то, о чем условились министры иностранных дел Азербайджана и Армении и что было активно поддержано сопредседателями Минской группы и представителями ОБСЕ, будет реализовано», — подчеркнул глава МИД РФ.

Стоит отметить, что на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста, также подчеркнула, что Россия вместе с другими странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию активно выступает за снижение напряженности на линии соприкосновения и предпринимает усилия, направленные на расширение миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта. В частности, по ее словам, этой теме была посвящена значительная часть встречи президента России с главами Азербайджана и Армении в Санкт-Петербурге в июне 2016 года. Кроме этого, она также обсуждалась в ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Баку и Ереван в ноябре прошлого года. «В рамках ОБСЕ было подготовлено несколько вариантов документа, регламентирующего деятельность дополнительных наблюдателей. На прошедшей 18 января в Кракове встрече глав МИД Азербайджана и Армении, организованной сопредседателями МГ ОБСЕ, сторонам были переданы обновленные предложения. Министры дали принципиальные согласия на подготовленные посредниками документ, и теперь остались некоторые технические детали, которые сторонам предстоит досогласовать, прежде чем будем запущен механизм расширения», — заключила Захарова.

Тему увеличения числа наблюдателей затронул также действующий председатель ОБСЕ Анджелино Альфано: «Считаем, что любой формат поддержки со стороны организации будет чрезвычайно полезен для достижения поставленной цели. Именно, исходя из этого, считаем, что речь идет о довольно важном позитивном шаге». A президент ПАСЕ Микеле Николетти выразил надежду на скорейшее мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Николетти подчеркнул, что ПАСЕ с уважением относится к роли международной организации, осуществляющей деятельность по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта — Минской группе ОБСЕ, а также к роли ООН. Он отметил, что ПАСЕ готова поддерживать любую деятельность, направленную на мирное урегулирование карабахского конфликта.

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели также затронул тему затяжных конфликтов, подчеркнув, что международные игроки должны продолжать тесное сотрудничество для их урегулирования. Об этом президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ сказал на встрече с высокими официальными лицами ООН в США. Георгий Церетели и генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла встретились в Нью-Йорке с председателем Генеральной ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком, заместителем генерального секретаря Владимиром Воронковым и другими официальными лицами. Стороны уделили особое внимание затянувшимся конфликтам, в том числе затянувшимся конфликтам на Южном Кавказе. Георгий Церетели в ходе встречи отметил, что ОБСЕ и ООН являются партнерами во многих сферах. «Очень важно пользоваться сильными сторонами друг друга в то время, когда все мы стараемся для мира, стабильности и развития. Уверен, что когда парламентарии ОБСЕ продолжают работу по таким вопросам, как урегулирование затянувшихся конфликтов и поиск путей решения проблем с миграцией и борьба с терроризмом, мы сможем наладить полноценную работу во всех этих сферах с ООН», – сказал Церетели.

Таким образом, нынешний визит сопредседателей в регион преследует цель «уточнить позиции сторон по наиболее сложным аспектам». Стороны и сопредседатели говорят об «укреплении мер доверия», но с другой стороны такой мерой пока еще является увеличение числа наблюдателей на линии соприкосновения. По всей видимости, стороны близки к достижению согласия в данном вопросе, и определенные договоренности уже есть.

Но какой будет судьба предложений по внедрению механизмов расследования приграничных инцидентов, ведутся ли обсуждения на эту тему, и подразумевается ли именно это под выражением «укрепление мер доверия», не так уж и понятно.

Эмма ГАБРИЕЛЯН

Газета «Аравот»,

06.02.2018г