Кремль отказался комментировать скандальные сообщения об отдыхе Приходько и Дерипаски

На просьбу прокомментировать расследование главы ФБК Алексея Навального, в котором говорилось о встрече зампреда правительства Сергея Приходько с миллиардером Олегом Дерипаской на принадлежащей последнему яхте, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не хотел бы этого делать. Об этом передает РБК.

«Нет, не мог бы и не хотел бы этого делать», — ответил Песков на вопрос журналистов о присутствии на яхте Дерипаски «похожего на Приходько» человека.​

В пресс-службе правительства России от комментариев также отказались.

Ранее представитель Дерипаски заявил, что бизнесмен будет защищать в суде «свою честь и достоинство». ​«В социальных сетях и СМИ распространились лживые обвинения в якобы совершении Олегом Дерипаской противоречащих закону действий. Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности», — заявил он. Дерипаска считает, что эта информация «является плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации». При этом представитель миллиардера предостерег СМИ от распространения «данных лживых обвинений».

Накануне, 8 февраля, глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный опубликовал расследование, которое фонд провел после анализа постов в Instagram женщины, называющей себя «Настя Рыбка», и ее книги «Дневник по соблазнению миллиардера». По словам Навального, она работает в «индустрии эскортных услуг».

Сопоставив опубликованные ею фото и видео с данными служб отслеживания судов, Навальный пришел к выводу, что на яхте, принадлежащей Дерипаске, миллиардер и зампред правительства Сергей Приходько проводили переговоры, решая как бизнес-вопросы, так и проблемы международных отношений.

«Статья 18 закона о государственной гражданской службе устанавливает запрет на совершение поступков, порочащих честь и достоинство. Данная ситуация может подпадать под действие этой статьи. Иными словами, должностное лицо должно избегать любых ситуаций, когда его репутация может быть поставлена под сомнение. Нельзя оказываться даже в спорных ситуациях. ЕСПЧ неоднократно формулировал, что к поведению государственных служащих применим повышенный этический стандарт поведения», — говорит адвокат Алексей Мельников.

Фото — РБК