Серж Саргсян обратил внимание сопредседателей МГ ОБСЕ на звучащие из Баку заявления

Президент Армении Серж Саргсян сегодня принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу президента Армении.

Сопредседатели представили президенту Саргсяну результаты проведенных в Баку встреч.

Президент, обратив внимание сопредседателей на недавние заявления, звучащие из Баку, отметил, что они являются еще одним свидетельством того, насколько далек Азербайджан от готовности продвигать вперед переговорный процесс по урегулированию карабахской проблемы на основе предложений сопредседателей Минской группы, а также демонстрируют, как Баку реагирует на постоянные призывы сопредседателей к подготовке обществ к миру.

Участники встречи подчеркнули важность приверженности сторон в переговорном процессе обязательствам, направленным на мирное урегулирование конфликта, а также необходимость выполнения договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ проинформировали президента Армении о своих предстоящих рабочих планах.

Серж Саргсян подтвердил готовность Армении продолжать совместные с сопредседателями Минской группы ОБСЕ усилия по урегулированию конфликта мирным путем, посредством переговоров.

Сопредседателей Минской группы ОБСЕ накануне принял министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 февраля, выступая на VI съезде партии «Ени Азербайджан», заявил, что «Ереван и Зангезур — это азербайджанские исторические земли». «Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча», — сказал Алиев.