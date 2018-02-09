«Газпром»: Европа скоро «столкнется с нехваткой газа и ростом цен

Deutsche Welle. Европа в скором времени столкнется с нехваткой газа и ростом цен на это топливо, если вместо того, чтобы увеличивать закупки у «Газпрома», попытается для покрытия растущего спроса сделать ставку на импорт сжиженного газа из США. Об этом заявил заместитель главы российского концерна «Газпром» Александр Медведев, курирующий вопросы экспорта.

«Европа полностью просчиталась, полагая, что ей не потребуется значительных дополнительных объемов газа, а если и потребуется, то она восполнит нехватку за счет поставок из-за пределов России», — сказал Медведев. По его словам, спрос на газ в Европе увеличивается, в то же время производство этого топлива в Нидерландах сокращается, а производство газа в Норвегии замедлится после 2025 года. Что же касается поставок из США, то они, по мнению представителя «Газпрома», останутся скромными, дорогостоящими и будут ориентированы в первую очередь на Азию.

Медведев отметил, что доля России в поставках газа в Европу в настоящее время увеличилась на фоне роста спроса до 35 процентов и может достичь 40 процентов. «Многие серьезные аналитики разработали модель, свидетельствующую о том, что Европа в скором времени столкнется с крупной нехваткой газа и, хуже того, — с резким ростом цен на это топливо», — подчеркнул Медведев.

Призывы сократить зависимость от российского газа

Александр Медведев раскритиковал звучащие на Западе призывы сократить зависимость от российского газа. «По поводу заявлений о необходимости сократить зависимость от российского газа, нам в России, может быть, тоже вести разговоры о чрезмерной зависимости от денег только с одного континента? Например, от доллара или евро? На самом деле, мы все зависим друг от друга», — указал он.

В связи с планами России начать крупные поставки газа в Китай Медведев заверил, что Россия сможет поставить нужное количество газа и в Европу, даже если она выходит на новый рынок в КНР. «Однако Европа должна определиться сейчас. Ей нужно уже сейчас задумываться о том, кто будет покрывать дополнительные запросы на газ после 2025 года. К сожалению, в настоящее время диалог между Россией и ЕС по вопросам энергетики отсутствует», — констатировал представитель «Газпрома».

Медведев также подчеркнул, что даже сооружение «Газпромом» двух новых газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» не позволит компенсировать нехватку газа в Европе на фоне роста спроса и сокращения объемов добычи этого топлива.

На снимке — заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев (фото — Deutsche Welle)