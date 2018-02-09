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20:28 | Февраль 9 2018

«И масон, и инопланетянин, кем только не назвали»: Армен Саргсян – об эпитетах в свой адрес и о политзаключенных

«И масон, и инопланетянин, кем только не назвали»: Армен Саргсян – об эпитетах в свой адрес и о политзаключенных

Как мы уже сообщали, кандидат в президенты Армен Саргсян сразу после встречи с членами фракции «Елк» ответил на вопросы журналистов. Журналисты поинтересовались, если в Армении есть политические заключенные.

На это он ответил, что не в курсе, есть ли в Армении политзаключенный. «Я знаю, что есть отдельные личности, которые рассматриваются обществом как политические заключенные. Я знаком с точкой зрения различных международных организаций, и мое мнение таково, что в нашей стране ни сегодня, ни завтра не должно быть ни одного политического заключенного…».

На вопрос Aravot.am, не обидит ли его, когда он станет президентом, то, что ему придется сидеть не на Баграмяна-26, а в другом отведенном месте, он ответил: «Напротив, на мой взгляд, если я выдвинусь и избран, то стану не четвертым президентом Третьей Республики, а первым президентом 4-й Республики».

На вопрос, что в его адрес звучат оценки и эпитеты, в которых называют даже агентом КГБ, и как он относится ко всему этому, Армен Саргсян ответил: «В курсе, я и масон, и  инопланетянин, кем только не назвали».

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
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Рубрики: Политика

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