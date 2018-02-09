Торговый оборот Армения-США за 11 месяцев 2017г вырос на более чем 35%: высокопоставленный представитель Госдепартамента Бриджит Блинк в Ереване

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сегодня, 9 февраля, принял заместителя помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

Об этом передает пресс-служба МИД Армении.

В ходе встречи Эдвард Налбандян отметил, что Армения высоко оценивает сформировавшиеся с США партнерские отношения. Он добавил, что высокопоставленные контакты предоставляют хорошую возможность для обсуждения вопросов повестки дня армяно-американского дружественного партнерства, перспектив дальнейшего развития и углубления взаимодействия.

Поблагодарив за прием, Бриджит Бринк отметила, что США придают важность партнерским отношениям с Арменией и заинтересованы в дальнейшем расширении армяно-американского сотрудничества в различных сферах.

«Я горжусь достижениями нашего экономического партнерства с Арменией. Торговый оборот между двумя нашими странами за 11 месяцев 2017 года вырос на более чем 35%, и мы продолжаем становиться свидетелями новых и масштабных американских инвестиции в Армении», – сказала заместитель помощника государственного секретаря США Бриджит Бринк.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями вокруг совместных шагов, предпринимаемых в направлении расширения политического диалога, договорно-правовой базы, дальнейшего углубления торгово-экономических связей. Обоюдно была подчеркнута важность деятельности Армяно-американского совета по торговле и инвестициям, работ армяно-американской межправительственной комиссии.

Эдвард Налбандян представил последние развития вокруг процесса мирного урегулирования карабахской проблемы, высоко оценив совместные усилия США, а также других стран-сопредседателей МГ ОБСЕ – России и Франции.

Глава МИД Армении добавил, что годами деструктивная позиция азербайджанской стороны в переговорах, проходящих в рамках формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ, наносит ущерб процессу и не позволяет достичь прогресса.

В свою очередь Бриджит Бринк подтвердила приверженность США, как страны-сопредседателя МГ ОБСЕ, продолжить активную вовлеченность в направлении исключительно мирного урегулирования карабахской проблемы.

Заместитель помощника государственного секретаря США высоко оценила активное участие Армении в миротворческих миссиях.

Бриджит Бринк и Эдвард Налбандян обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.