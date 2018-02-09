Армен Саргсян: «Я в 2011 году не думал, что вы измените Конституцию, я стану послом, а затем кандидатом в президенты»

После состоявшейся сегодня встречи с членами фракции «Елк» кандидат в президенты Армен Саргсян ответил на вопросы журналистов. Он выразил благодарность, что он еще не стал кандидат, а к нему уже проявляют так много интереса. Он отметил, что вокруг него вьется множество слухов и поднимается вопросов по поводу Вазгена Саргсян, Амулсарского рудника и прочего. И если он станет президентом, то очень важно, чтобы общественность имела о нем верное представление.

Он сообщил, что доволен встречей с блоком «Елк», дискуссия прошла очень открыто. «Я четко знаю, что «Елк» объявил о том, что они будут голосовать против. Я уважаю их решение, но это не значит, что, если я буду избран президентом, то не буду работать с ними, что не буду работать с той частью общества, которая выражает оппозиционное мнение».

На вопрос журналистов, что по Конституции президентом должен иметь только имеющий гражданство Армении, тогда как в документах Eurasia House International указывается, что в 2014 году он был гражданином Великобритании.

Армен Саргсян уточнил: «Вопрос как таковой состоит о том, что вы выискиваете проблему, тогда как проблемы нет. Да, я был гражданином Великобритании. В 2000 году, когда я покинул должность посла РА, я подал заявление на получение гражданства в Великобритании и получил гражданство в 2002 году. После этого я отказался от гражданства в 2011 году. Я был членом советов в десятках компаний и организаций, и я сейчас там. Здесь в некоторых местах я был зарегистрирован как британец, в каких-то местах как армянин. После моей отставки в 2011 году, я не давал объявлений в Financial Times, что ушел. Во всех этих местах меня принимали как Армена Саргсяна, а не как гражданина Великобритании или Армении».

Он сказал, что Eurasia House International – это организация, основанная им в начале 2000-х годов, а в 2010 году деятельность этой организации была остановлена. «Если сейчас вы посмотрите на Давос, то обнаружите там, что я гражданин Англии. И дело не обстоит так, что как только кто-то в Великобритании подает в отставку, то его имя сразу же вычеркивают отовсюду».

Почему он ушел в отставку, Армен Саргсян ответил на вопрос вопросом, а почему мы не спросили, почему приняли? «Для моей работы мне нужно было путешествовать, бывать в разных странах, есть тысячи проблем, связанных с практической стороной дела и безопасностью. Я подал в отставку, потому что в этом не было необходимости, а не потому, что в 2011 году думал, что, что вы измените Конституцию, я стану послом, а затем кандидатом [в президенты]. Этот вопрос для меня не существует».